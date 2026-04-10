世銀調降東亞經濟成長

世界銀行8日調降今年東亞和太平洋（EAP）地區經濟成長率預測，主因中東戰爭、能源價格居高不下、貿易動盪等外部震撼。另據國際貨幣基金（IMF）的研究顯示，戰爭會對被捲入衝突的國家經濟持續造成龐大損失，可能要十多年才能復原。

世銀公布的「2026年4月東亞與太平洋經濟更新」報告預估，東亞和太平洋地區今年經濟成長率將放緩至4.2%，比世銀今年1月「全球經濟展望」（GEP）預測的4.4%下修，也低於去年的5%，原因是中東衝突引發的能源震撼，加劇了貿易壁壘高豎、全球政策不確定性及國內政治困境等負面衝擊。

世銀預測，中國大陸今年經濟將成長4.2%，比1月預估調降0.2個百分點，印尼下修0.3個百分點到4.7%，泰國調降0.5個百分點到1.3%，越南維持在6.3%，馬來西亞則獲調升0.3個百分點至4.4%，反映其能源淨出口國的地位。

報告指出，中東衝突的影響取決於各國對能源進口依賴程度、既有的脆弱度、經濟政策彈性，若燃料價格持續上漲50%，可能使東亞和太平洋家庭收入縮水3%-4%，因此鼓勵各國針對最貧困個人與中小型企業提供支持，以緩解衝擊。

針對戰爭的經濟衝擊，IMF報告指出，「衝突造成的產出損失甚至會延續十年以上，也常會高於伴隨金融危機或嚴重天災」而來的損失。