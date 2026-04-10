高盛、瑞銀示警股市五風險

美伊同意停火兩周後，帶動美股8日狂漲，但高盛（Goldman Sachs）與瑞銀（UBS）等投資機構都警告，股市多頭可能操之過急，停火談判絕非坦途，不宜追高，市場仍面臨五大風險。

瑞銀指出，美伊停火安排仍有五個風險，首先是荷莫茲海峽航運流動無法立刻回到戰前水準，因為許多已離開波灣的船舶需要時間回到當地載貨。

其次是這次停火僅預定持續兩周，隨著期限愈近，就會有愈多船商在派遣船舶行經荷莫茲海峽前先三思。

第三，伊朗和軍事人員不保證會維持這項協議的外傳條件，不管是停火、還是維持海峽暢通，「任何對行經船舶的單起攻擊，都可能摧毀進展」，「伊朗內部秩序崩解仍是能源流動的潛在不可控長期風險」。

第四，荷莫茲海峽由誰掌控、美國是否參與、伊朗是否收取通行費的前景依然不明，這些因素都可能導致談判停擺。

最後，伊朗的核子野心、制裁及美國的安全保證，可能是談判的摩擦點。

瑞銀認為，長期投資人應該按兵不動，短期投資人應該轉向美國的公用事業、工業及醫療保健類股，和瑞士及一些新興市場，也能關注中短期到期的高品質債券，並看好黃金有23%的上漲空間。高盛也指出，由於停火安排本質上仍脆弱，目前並非追高美股標普500指數的好價位。