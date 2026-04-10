布蘭特現貨價高掛124美元 顯示原油供應緊俏

美伊停火雖帶動布蘭特原油期貨行情大幅回落，但布蘭特原油現貨價格8日卻仍高於每桶120美元，足足比6月交割的期貨多出近30美元，顯示實體原油供應依然緊俏，而且這場戰爭已重創中東一些能源生產重鎮，能源市場傷疤將花費許久癒合，並將持續反映在居高不下的國際油價。

標普全球（S&P Global）數據顯示，未來10-30天內交割的布蘭特原油現貨8日價格為每桶124.68美元，雖已從7日的每桶144.42美元、2008年來高點大幅回落，卻還是比布蘭特原油6月期貨的8日每桶94.75美元收盤價，溢價29.93美元。

現貨油價居高不下，顯示即便美伊能落實停火協議，石油供應在一段時間內仍將維持緊繃。Energy Aspects創辦人沈恩（Amrita Sen）說，由於通過荷莫茲的油輪交通量驟減，中東產油國已關閉每日1,300萬桶的產能。

而且，美伊衝突已使中東數十座煉油廠、油田及天然氣出口碼頭受損，這些設施修復作業非常複雜，限制了中東原油生產與出口能力。國際能源總署（IEA）估計，已有超過40處關鍵能源資產遭到破壞，造成史上最大規模的供應干擾。

顧問機構歐亞集團（Eurasia）能源業務總經理葛羅伊斯坦預期，「即使中東停火能讓荷莫茲海峽迅速重啟，供應將持續吃緊」，今年油價仍將維持在每桶80美元以上。他估算，波灣地區約有三分之一煉油廠在空襲中受損，這種產能損失「在戰事結束後，至少需要幾個月的時間才能修復」。

卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣（LNG）設施約17%產能因伊朗癱瘓，研究機構Rystad能源公司認為可能要到2030年左右才能完全恢復產能；阿聯的Ruwais煉油廠多次遭攻擊，要完全恢復預料將費時數月，富查伊哈港（Fujairah）反覆遭到伊朗無人機襲擊，營運連日斷斷續續；科威特國營石油公司說，可能要在戰爭結束的三到四個月後，才能恢復全面生產。