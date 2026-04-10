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戰爭效應…美3月通膨恐加劇 2月核心 PCE年增3% 符合預期

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國2月通膨增幅符合市場預期。路透
美國2月通膨增幅符合市場預期。路透

美國2月通膨增幅符合市場預期，但3月數據可能進一步升溫，反映伊朗戰爭引發的能源價格激增。這可能促使聯準會（Fed）在一段時間內暫緩降息

美國商務部經濟分析局9日公布，扣除食品與能源的2月核心個人消費支出物價指數（PCE）經季節調整後年增3%，整體通膨率則年升2.8%，均合乎預期。以月比來看，核心與整體物價均上升0.4%，同樣符合預期。聯準會將PCE指數作為主要通膨衡量與預測工具。

高物價也是造成2月支出增加的原因之一。美國2月消費支出增加0.5%，符合分析師預期，也比1月的0.3%增幅進一步上升。個人所得則意外減少0.1%，不如市場預期的增加0.3.%，也比1月的增加0.4%低。

這份通膨數據涵蓋伊朗戰爭爆發前，因此未反映衝突期間能源價格大幅飆升，但仍能反映戰前的基本經濟狀況。Fed官員通常會忽略此類價格飆升，認為屬於暫時性質，且不代表整體趨勢。

多數Fed官員在公開場合對利率立場保持審慎，以持續觀察情勢發展。8日公布的3月會議紀錄顯示，決策官員同時擔憂穩定物價與維持低失業的雙重目標，但整體仍傾向今年稍晚降息。

另，商務部公布，2025年第4季國內生產毛額（GDP）最終值，季增年率僅成長0.5%，遠低於修正值的0.7%與初值的1.4%。全年成長率則維持在2.1%。

商務部指出，下修主要反映投資表現低於先前估計。一項衡量需求的關鍵指標，即民間國內最終銷售被下修至成長1.8%，較初值低0.6個百分點。

TradeStation全球市場策略主管羅素表示，「2月物價符合預期，但所得疲弱，GDP又再度下修。這意味著即使在伊朗戰爭爆發前，停滯性通膨的情況也比預期更嚴重」，「投資人在評估這項脆弱停火之際，與1970年代的相似性可能正在升高」。

同時，市場預期聯準會將按兵不動，因為就業市場雖有所放緩，但仍創造足夠職缺，使失業率維持穩定。美國勞工部公布，截至4日當周，初領失業救濟金人數經季節調整後較前一周增加1.6萬人至21.9萬人，高於預期的21萬人，但大致符合近期趨勢。

通膨已連續五年高於Fed目標，但官員仍持傳表達信心，認為通膨將沿著逐步下降的路徑發展。

美國勞工部統計局10日將發布3月消費者物價指數（CPI）。市場普遍預期，3月CPI年增率將攀抵3.3%，較2月高出近1個百分點。

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