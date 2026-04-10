聖嬰現象將加重糧食危機

氣象學家警告，異常強烈的聖嬰現象（El Nino）可能在下半年成形，恐與因伊朗戰爭導致吃緊的重要肥料供應形成兩面夾擊，將進一步衝擊農作物生產，全球糧食短缺疑慮恐加深。

科學家警告，照現況觀察，聖嬰現象愈來愈可能在未來數月形成，美國專家估計10月至12月間，「強烈」天氣事件發生機率達三分之一。

歐洲氣象模型甚至顯示，威力極強的「超級聖嬰現象」發生機率比美國科學家預測還要高。不過，由於春季預測障礙之故，這些預測未必精準號

「聖嬰現象」普遍被視為會造成海平面溫度變暖，在地處熱帶的東太平洋海水溫度比長期均值升高攝氏0.5度時生成，每隔幾年發生很自然。「超級聖嬰現象」並非正式科學術語，泛指異常強烈的「聖嬰南方振盪」（ENSO）的天氣事件，使東太平洋海平面水溫度比平常水準高出至少攝氏2度。

英國智庫「能源與氣候情報局」（ECIU）資深農糧分析師賈卡里尼說，2026可能又是地緣政治衝突和氣候風險發生導致高昂代價的一年。

賈卡里尼在回覆CNBC採訪的電郵寫道：「糧價遭兩面夾擊：極端氣候擾亂主要種植區的作物生產，同時糧食體系仍受制於化石燃料，以致暴露於天然氣、肥料、運輸乃至包裝成本飆升的風險。」

他指出，這正是超級聖嬰現象展望至關重要的原因，「在原已備受人為排碳所擾的氣候地區，可能加速形成天氣風險，使高燃料價格驅動的通膨複雜化」。

有些大宗商品特別容易受「聖嬰現象」影響，通常會對可可豆、食用油、稻米和砂糖價格構成上漲壓力，此外，也可能威脅熱帶相關產品，像是香蕉、茶葉、咖啡、可可、巧克力，以及用黃豆作飼料的雞、豬、牛等牲畜肉品。

專家指出，在伊朗戰爭已衝擊氮肥生產和供應之際，「聖嬰現象」又來襲更令人加倍憂心，尤以印度、澳洲、巴西和阿根廷等國首當其衝。