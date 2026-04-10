Fed 會議紀錄 基調偏鷹

聯準會（Fed）3月會議紀錄顯示，降息機率已降低，整體基調偏鷹。

美伊雖達成停火協議，但對Fed而言，問題可能接踵而至：能源衝擊餘波蕩漾，足以讓通膨居高不下，但又未嚴重到足以摧毀需求，這將導致利率長時間維持不動。

Fed在8日公布3月17日至18日會議紀錄中強調，戰爭並非造成Fed不願降息的主因，而是讓原本已審慎的態勢更為複雜。

早在衝突發生之前，降息空間便已縮小；勞動市場趨於穩定，舒緩經濟衰退的疑慮，而通膨向2%目標努力的進展則陷入停滯。

會議紀錄指出，「絕大多數」官員認為通膨降溫的速度可能比預期緩慢，主要受三個交織的顧慮所驅動：關稅對商品價格的影響可能需要更長時間才能消退；油價滲透至核心通膨指標；以及多年來高於目標值的通膨，可能讓消費者和企業更容易受到進一步漲價的風險。

中東衝突擴大可能拖累經濟成長並導致經濟陷入衰退，曾是重啟降息最後且最強有力的理由。

矛盾的是，戰爭結束在短期內可能反而讓Fed更難寬鬆貨幣政策。