再下一城！英特爾獲Google承諾 資料中心將採Xeon晶片

英特爾公司9日表示，Google已承諾，將使用其未來幾代的Xeon處理器和其他晶片。英特爾股價9日開高走高，早盤一度漲近2%，表現比台積電ADR和輝達都強。

根據當天宣布的多年期協議，這家搜尋引擎巨頭將客製化英特爾的IPU（基礎設施處理單元）。這些晶片負責處理網路、安全和儲存等功能。兩家公司均未揭露財務細節或採購承諾。

這項交易是英特爾更積極搶食人工智慧（AI）基礎設施建設商機所採取的策略之一，擴大在資料中心的市場占有率對於該公司重振雄風至關重要。

英特爾7日才宣布，將與特斯拉、SpaceX、xAI，共同加入馬斯克的巨型晶圓廠Terafab計畫。

Xeon處理器占有率曾經一度超過99%，成為英特爾當時的主要獲利來源，也讓英特爾一度高居市場霸主。但過去幾年英特爾的市占逐漸被超微（AMD）等競爭對手以及包括Google在內的客戶的自行研發成果蠶食殆盡。

Google人工智慧基礎設施資深副總裁兼技術長Amin Vahdat表示，近二十年來，「英特爾一直是值得信賴的合作夥伴...讓我們有信心繼續滿足工作負載日益增長的性能和效率需求」。

兩家公司表示，這番合作將實現「一種更平衡的AI系統設計方法，可以提高利用率、降低複雜度並更有效地擴展」。