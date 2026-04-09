全球掀搶油大戰 德銀觀察經濟和能源結構：這國是伊朗戰爭贏家

德意志銀行私人銀行部門新興市場投資長鄧智傑（Jacky Tang）指出，中東戰爭為石油和天然氣市場帶來極端波動，全球爭相確保能源安全，而這場搶油大戰正使中國變得更強大。

彭博資訊報導，鄧智傑表示，從長遠來看，「所有人都知道」全球「無法再依賴石油」，這項認知將迫使中東石油的最大進口地區亞洲不得不重新調整；日本、南韓與印度如今更可能積極尋求能源多元化，而實現這一轉型所需的設備，最終將來自中國。因此從經濟和能源結構角度來看，中國堪稱這場戰爭的大贏家。

當然，情勢或許也沒這麼簡單。智庫Bruegel認為，中國對伊朗石油的依賴，對其能源戰略將構成「嚴峻考驗」。

鄧智傑指出，中國仍是全球最大的煤炭消費國，但也迅速擴張其潔淨能源產業，以實現能源獨立目標。

據Ember今年2月的報告，低碳能源目前已占中國發電量近40%，遠高於10年前的25%左右。此外，巴克萊銀行估算，再生能源已占中國裝機容量近半。

巴克萊銀行首席中國經濟學家常健（Jian Chang）領導的團隊，在4月8日致客戶的報告中指出，過去十年的再生能源建設與電氣化，已顯著降低中國對能源衝擊的暴險程度，石油與天然氣如今在中國電力中「僅扮演次要角色」。

除了中國，伊朗戰爭似乎也讓俄羅斯獲益良多，助其石油收入暴增。路透估算，俄羅斯4月對石油生產徵收的礦產開採稅，將從3月的3,270億盧布倍增至約7,000億盧布（90億美元），比起去年4月則增加約10%。

克里姆林宮本周表示，世界各地對俄羅斯能源的需求非常龐大。不過，這筆「意外之財」終究有限，俄國的經濟學家已多次警告，2026年可能會相當艱難。俄羅斯財政部8日表示，2026年1至3月，政府財政赤字為4.58兆盧布，相於國內生產毛額（GDP）的1.9%。