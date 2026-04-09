投資人憂中東停火現況 國際油價回升逼近100美元

在美伊戰爭停火後，大宗商品貿易商嘉能可（Glencore）與台灣中油，已各自承租一艘油輪，裝載中東原油並運往亞洲地區；同時，波斯灣地區的船舶也準備好駛離荷莫茲海峽，象徵這條全球能源運輸命脈已逐漸恢復生機。

2026-04-09 17:35