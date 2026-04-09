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投資人憂中東停火現況 國際油價回升逼近100美元

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
投資人擔憂中東地區戰事的停火能否維持下去，以及伊朗南部荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）大致上仍處於封鎖狀態，使國際油價今天回升，逼近每桶100美元關卡。 路透
投資人擔憂中東地區戰事的停火能否維持下去，以及伊朗南部荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）大致上仍處於封鎖狀態，使國際油價今天回升，逼近每桶100美元關卡。 路透

投資人擔憂中東地區戰事的停火能否維持下去，以及伊朗南部荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）大致上仍處於封鎖狀態，使國際油價今天回升，逼近每桶100美元關卡。

截至美國東部時間清晨6時20分左右，紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價上漲4.66美元或4.94%，報每桶99.07美元。

倫敦北海布倫特原油6月交割價上揚3.48美元或3.67%，報每桶98.25美元。

美國 原油 荷莫茲海峽 石油 油價 中東 伊朗 以色列

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