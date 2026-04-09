市場憂美伊停火協議生變 亞股收盤走勢不一

美國與伊朗談成為期2週停火協議昨天生效後，外界開始擔心協議生變，投資人正緊盯以色列大舉轟炸黎巴嫩和德黑蘭揚言恢復敵對行動等局勢演變，亞股今天收盤互有漲跌。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布美方與伊朗同意停戰2週，加上德黑蘭表示在和平談判期間將重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），帶動全球股市勁揚，油價重挫。然而，停火協議生效不到一天就出現裂痕。以色列表示，這項協議不涵蓋以色列在黎巴嫩與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）作戰。

美國副總統范斯（J.D. Vance）也呼應說：「如果伊朗想因黎巴嫩問題讓談判破局…然而黎巴嫩與伊朗無關，美國也從未表示黎巴嫩屬於停火協議一部分，那是伊朗自己的選擇。」

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）在社群平台X發文表示，「可行的談判基礎」已遭破壞，進一步談判「不合理」。

伊朗今天宣布荷莫茲海峽替代航道，理由是這條重要水道主航線區域存在水雷風險。伊朗再度關閉荷莫茲海峽，白宮表示「令人完全無法接受」。

川普昨晚於社群媒體發文說，美軍船艦和軍機將繼續部署在伊朗及其周邊地區。他並揚言，除非伊朗完全遵守與美方達成的協議，否則美方將會「再次開火」。

亞股今天收盤互有漲跌。東京、上海、香港、首爾股市收黑，台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收紅。

市場目光現轉向預計10日或11日在巴基斯坦舉行的談判，范斯將率團參與。

藍灣資產管理公司（Bluebay Asset Management）分析師凱特爾（Anthony Kettle）說：「必須指出，一些主要能源出口國的基礎設施已嚴重受創。即使能維持停火，區域能源出口恢復正常仍需要時間，難以立即評估對經濟成長和通膨造成的影響。」

FOREX.com分析師拉札克札達（Fawad Razaqzada）則認為：「投資人對油價進一步回落及荷莫茲海峽重啟並於2週停火結束後維持開放等，保持信心。」