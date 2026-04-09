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傳三星家族成員大手筆賣股 套現逾600億元「為了繳這筆錢」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
三星集團已故前會長李健熙遺孀洪羅喜，據傳已拋售價值近3.1兆韓元三星電子股票。法新社
三星集團已故前會長李健熙遺孀洪羅喜，據傳已拋售價值近3.1兆韓元三星電子股票。法新社

三星集團已故前會長李健熙遺孀洪羅喜，據傳已拋售價值近3.1兆韓元（21億美元，新台幣666億元）三星電子股票，藉此繳清李健熙留下資產衍生的遺產稅，這是南韓史上這類交易中規模數一數二大的一筆。

韓聯社引述業內知情人士說法報導，目前擔任三星美術館Leeum榮譽館長的洪羅喜在南韓股市9日開盤前，透過大宗交易以每股20萬5,237韓元拋售1,500萬股三星電子股票，價格比8日收盤價低2.5%，持股比重從1.49%降至1.24%。

彭博資訊取得的交易條款也顯示一名賣家以相同價格拋售三星股票，數量也與知情人士透露的股數吻合。不同之處在於，根據條款，這名賣家還推動拋售20萬6,633股優先股，總金額約1,900萬美元。三星股價9日收盤下跌3.1%，報20.4萬韓元。

李健熙2020年辭世後衍生出總計約12兆韓元的遺產稅，這筆遺產稅分期五年，2021年4月開始繳納，洪羅喜拋售股票象徵三星家族終於繳清遺產稅。除了洪羅喜，李健熙的兒子、三星集團現任會長李在鎔，以及女兒李富真和李敘顯，2021年以來也持續透過拋售集團子公司股票和其他籌資措施來扛起稅負。

李健熙估計留下約26兆韓元資產，其中包括價值19兆韓元股票。繳清遺產稅預料將減輕三星家族財務負擔，可望使李在鎔加速推動「新三星」成長策略；三星代表拒絕對洪羅喜拋售股票的消息置評。

遺產稅 三星 南韓

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