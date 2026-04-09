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全球能源危機拖累泰國 世銀下修GDP預測至1.3%

中央社／ 曼谷9日專電

世界銀行將泰國2026年的經濟成長預期從1.8%下調至1.3%，並指泰國、寮國、柬埔寨和蒙古是東南亞與東亞地區中最容易受全球能源危機影響的國家之一，建議各國在支持弱勢群體和小型企業的同時，強化結構性改革以推動未來成長。

世界銀行（WB）8日發布「東亞與太平洋地區經濟半年報告」，同時透過新聞稿指出，該地區的經濟成長速度正在放緩，今年經濟成長預計將從去年的5.0%放緩至4.2%，反映與中東緊張局勢有關的能源危機加劇、貿易壁壘升高及全球政策不確定性和國內經濟困境所帶來的不利影響。

民族報（The Nation）今天報導，世界銀行東亞及太平洋地區首席經濟學家阿迪亞（Aaditya Mattoo）指出，泰國、寮國、柬埔寨和蒙古是在當前能源危機的衝擊下，最容易受影響的經濟體，特別容易受全球燃料價格上漲的影響。

與此同時，世界銀行也將泰國經濟成長預期下調至1.3%，並強調該地區能源脆弱性。

報導指出，為減少衝擊，世界銀行建議各國政府在短期救濟和長期改革間尋求平衡，並在支持弱勢群體和小型企業的同時，強化結構性改革以推動未來成長。

世界銀行的新聞稿表示，中東衝突的影響取決於各國對能源進口的依賴程度，以及既有的脆弱程度和經濟政策的靈活性，而衝突若持續和升級，則可能進一步加劇經濟困境，降低地區經濟增速，並指出「燃油價格持續上漲50%，可能導致該地區家庭收入減少約3%至4%」。

民族報指出，當被問及地緣政治緊張局勢緩解是否能改變該前景時，阿迪亞警告說，即使衝突緩和，經濟損失也可能持續存在，並且指出，燃油價格飆升和油氣供應中斷，已造成長期影響，而非短暫衝擊。

中東 東南亞 柬埔寨 泰國

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