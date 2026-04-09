美擴大打擊中國大陸科技產品 北京當局：將堅定維權

為防堵國安漏洞，美國擬全面禁止中國實驗室檢測用於美國的智慧型手機、相機和電腦等電子設備。中國外交部今天回應稱，此舉嚴重阻礙中美企業正常經貿往來，中方將堅定維護自身的正當合法權益。

據澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體相關提問時表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念的做法，這種做法嚴重阻礙中美企業正常的經貿往來，不符合包括美國企業和消費者在內的各方利益。

毛寧強調，「中方將繼續堅定維護自身的正當合法權益」。

路透社報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）8日表示，將於本月表決一項提案，內容擬全面禁止中國實驗室檢測用於美國的智慧型手機、相機和電腦等電子設備。

報導表示，FCC去年已禁止由中國政府擁有或控制的實驗室檢測銷往美國的電子產品，導致23家實驗室被禁。不過，FCC表示，絕大多數設在中國的檢測實驗室仍在檢測銷美電子產品。

美國聯邦傳播委員會指出，約有75%的電子產品是在中國的實驗室進行檢測。FCC將於本月30日對這項提案進行表決，之後將考量公眾意見並敲定最終禁令。