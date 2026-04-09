債券市場回不去戰前水準？分析師斷言「降息已不在考慮範圍」

在美伊停火後，全球債券市場或許會反彈，但可能無法回到戰前水準，由戰爭引發的拋售影響恐難以完全恢復。分析師指出，即使恢復和平，能源價格與通膨仍可能在更長時間內維持高檔。

路透報導，一些投資人認為，在戰前，市場對於今年美國、英國與石油資源豐富的挪威等地降息的押注已經消失，而且不太可能回歸。部分觀點甚至主張，停火反而可能提高升息風險，因為嚴重石油短缺拖累全球經濟成長的可能性已降低。

分析師指出，能源衝擊讓通膨問題再次強烈浮現，更凸顯出主要經濟體多年來仍未能將通膨率降回目標水準。

此一結果是，債券投資人重新評估局勢。FTSE世界政府債券指數3月下跌超過3%，為一年半以來最大單月跌幅。

雪梨投資銀行Barrenjoey首席利率策略師李雷（Andrew Lilley）表示：「有時候，這類事件即使平復下來，也可能改變市場對各國央行下一步行動的心理預期。」

他說：「這次短暫的油價衝擊讓投資人進一步認清事實，即通膨其實已持續三年維持在高檔。」

在周三，印度與紐西蘭央行分別將基準利率維持在5.25%與2.25%，但同時為未來可能升息鋪路。紐西蘭央行在聲明中表示：「風險的平衡狀況已經改變…若出現明顯第二輪通膨效應或中期通膨預期上升的跡象，將必須果斷且及時地提高官方現金利率，以重新穩定通膨預期。」

市場對停火消息反應樂觀，股市大漲、美元走弱，油價跌破每桶100美元。美國公債以及歐洲、英國與澳洲債券市場也強勁反彈，但殖利率僅回落至3月中旬水準，10年期美債殖利率約4.23%，2年期殖利率約3.65%，大致與聯準會目前的政策利率目標區間一致。

一些分析師認為，若和平得以維持，股市仍有上漲空間，但短天期債券殖利率可能難以大幅下降，原因是決策官員缺乏降息空間。

聯邦資金利率期貨顯示，今年年初市場原本預期2026年美國將降息兩次，如今僅剩約50%的機率會降息一次。

道明證券駐新加坡資深利率策略師紐納哈表示：「各國央行將高度警戒，避免這次供給衝擊推升通膨預期。」「降息應該已經不在考慮範圍內。」