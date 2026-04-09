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荷莫茲海峽安全仍是未知數 日本評估加碼釋出20天份石油儲備

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本首相高市早苗表示，「已有把握能確保跨年後」日本國內的石油供應。 路透社
日本首相高市早苗表示，「已有把握能確保跨年後」日本國內的石油供應。 路透社

共同社引述消息人士披露，日本政府正在評估於5月加碼釋出約20天份、由國家保管的石油儲備。這是考量美國與伊朗同意停火後，船隻通過荷莫茲海峽的安全仍是未知數。

日本已經在3月中旬起分批釋出石油儲備，第一波約為50天份，包含民間與國家儲備。

美國與以色列2月底聯手攻擊伊朗之後，伊朗形容封鎖全球運輸要道荷莫茲海峽作為反制。

而石油業界擔憂荷莫茲海峽形同被封鎖的時間拉長，要求日本官方在5月加碼釋出石油儲備。

日本首相高市早苗本月7日表示，「已有把握能確保跨年後」日本國內的石油供應。她當時也說明，除了釋出石油儲備，也會推動採購美國原油，以及避開荷莫茲海峽取得中東原油。

日本政府採取動作以穩定供油之外，執政黨自民黨部分人士以及經濟界也指出，有必要實施控制汽油等能源需求的政策。

美國 中東 高市早苗 石油 日本 荷莫茲海峽

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