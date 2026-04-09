迪士尼新任執行長首波重整 傳未來數週裁員1000人

「華爾街日報」報導，迪士尼公司（Disney）正準備進行大規模裁員，這將是新執行長達瑪羅（Josh D'Amaro）上任後首波重整舉措之一。

知情人士透露，這家娛樂集團計劃在未來數週裁減多達1000個職位，其中許多屬於公司近期整併的行銷部門。

與眾多好萊塢片廠一樣，迪士尼現正試圖因應串流業務較低的利潤，這與過去傳統電視獲利相比有所下降，同時還面臨票房表現下滑，以及來自亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google）旗下YouTube等科技公司的激烈競爭。

迪士尼也希望騰出更多資金，投入具成長潛力的數位業務。

自前任執行長艾格（Bob Iger）於2022年回鍋並啟動大規模重組以來，迪士尼已裁員8000多人。知情人士表示，這次裁員其實在達瑪羅接任前就已展開規劃。

截至2025會計年度末，迪士尼共僱用23.1萬名員工，其中約80%在體驗事業部門，包括主題樂園與消費產品業務。

過去裁員主要集中於娛樂部門、ESPN及企業營運部門，主題樂園與郵輪業務則持續成長。

達瑪羅上月接任以來，尚未公布具體重整藍圖。消息人士表示，他的優先目標之一，是提升各部門更快速且更有效率的協作能力。

最終，市場將以達瑪羅能否提振迪士尼疲弱股價來評估其改革成效。

迪士尼股價自2021年高點以來已近腰斬，目前股價與10年前大致相同。