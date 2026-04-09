通膨率早飆近50% 伊朗戰後經濟雪上加霜

早在戰爭爆發前，伊朗在遭受制裁下通膨率已逼近50%，民眾對經濟狀況的不滿曾引發大規模反政府抗議。如今，在歷經超過5週的衝突後，各項問題只是進一步加劇。

除了每天可能遭遇攻擊的恐懼外，這場戰爭帶來的最迫切影響是萬物齊漲，從糧食、飲品、藥品或尿布等基本生活用品，到時尚城市咖啡館午餐價格等，各項物價持續上漲。

居住在德黑蘭郊區的40歲伊朗男子艾密爾（Amir）最近告訴法新社，他經常購買的吐司品牌價格，已從70萬里亞爾漲至100萬里亞爾（約0.75美元、新台幣24元）。

他的朋友為了購買一種癌症治療藥片，必須支付1.8億里亞爾（約新台幣4353元），而在2月28日美國與以色列開始攻打伊朗前，這款藥物的價格僅為300萬里亞爾（約新台幣72元）。他說：「他們每20天就得買一次藥。」

居住在首都德黑蘭的藝術家卡維赫（Kaveh）說，德黑蘭市中心的人氣咖啡館Dobar，「一天內就把所有品項的價格調漲25%」。

一名50歲婦女告訴法新社記者，即使是在伊朗西北部，從鄰國土耳其進口的商品供應充足，「有些商品的價格仍比平時高出3倍」。

為了因應飛漲的通膨，伊朗中央銀行在3月中發行面額1000萬里亞爾的新鈔，成為面額最大且最新的流通貨幣。

戰前一個月，伊朗才剛發行當時創紀錄的500萬里亞爾紙鈔，這反映自去年6月與美國和以色列首次爆發戰爭以來，伊朗貨幣匯率早已大幅貶值。

今年初，伊朗爆發近年規模最大的反政府抗議活動，這波示威始於德黑蘭著名市集的商販罷工，而經濟困境與里亞爾貶值是引發民眾上街的主因。人權團體指出，隨後展開的鎮壓行動，造成數以千計的民眾喪命。

近期物價再度飆漲，進一步加劇家庭預算的壓力，更糟糕的是，許多民眾也陷入失業窘境。

這場戰爭導致許多店家歇業，讓員工陷入進退維谷的困境，也不確定能否領到薪水。伊朗各地的市集縮短營業時間，建築公司大規模裁員，其中許多是來自阿富汗的移工。

23歲的失業油漆工阿拉布（Faizullah Arab）上週末從德黑蘭返回阿富汗時告訴法新社：「戰爭爆發後，工作機會變得稀少，人們停止建設。」

42歲的同鄉勞工阿克巴利（Walijan Akbari）補充說：「雇主都跑到國外，生意也停擺。」