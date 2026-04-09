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大批油輪自亞洲浩蕩湧至搶貨！美油出口將創新高 也推升WTI行情

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Kpler 的數據顯示，目前有 68 艘空載油輪駛往美國，較 2 月 28 日戰爭爆發前一周的 24 艘顯著增加。法新社
Kpler 的數據顯示，目前有 68 艘空載油輪駛往美國，較 2 月 28 日戰爭爆發前一周的 24 艘顯著增加。法新社

美國 4 月的原油出口量預料將創下歷史新高，因為亞洲客戶正積極尋求貨源，以補足因美伊戰爭中斷的中東原油。

石油研究機構 Kpler 估計，本月出口量將激增近3分之1，從3 月的每日 390 萬桶跳勁揚至 520 萬桶。其中，來自亞洲客戶的需求將大幅成長 82%，達到每日 250 萬桶。

Kpler 分析師史密斯（Matt Smith）說：「大批油輪浩浩蕩蕩而來。」

Kpler 的數據顯示，目前有 68 艘空載油輪駛往美國，較 2 月 28 日戰爭爆發前一周的 24 艘顯著增加。去年的平均值則為 27 艘。Kpler 依據租船紀錄和預計抵達時間編製這項數據。

這波出口激增，凸顯美國身為全球「調節供應者」（swing supplier）的角色日益吃重，但亞洲搶貨也可能推升美國國內物價，加劇總統川普挑起戰端引發又一波通膨的疑慮。

美國和伊朗周二宣布了為期兩周的停火協議，各界期待荷莫茲海峽經歷數周近乎完全封閉的狀態後終能重啟。但伊朗表示，在以色列攻擊黎巴嫩後，又於周三關閉海峽。

美國出口激增也推升了美國原油價格，西德州中級原油（WTI）本周創下四年新高，突破每桶 110 美元。儘管美伊雙方已達成停火協議，周三的價格仍比開戰前高出 40% 以上。

川普政府已宣布從美國戰略貯油釋出超過 1.7 億桶原油，並放寬了污染管制法規，以抑制燃料價格上漲。但分析師表示，這些舉動可能會適得其反，因為這讓急需貨源的外國買家能獲得更多廉價原油。

史密斯說：「鑒於美國政府設法抑制美國油價，這些做法只會讓美國原油顯得更有吸引力。」他解釋說，雖然釋出戰略貯油有助於補充商用庫存，並抑制燃料價格繼續上漲，但國內產量的增長速度仍不夠快，實質幫助不大。

研究機構 Rystad 分析師貝爾（Susan Bell）表示，來自委內瑞拉的原油進口量持續增加，支撐了美國出口。她說：「趨勢顯示從委內瑞拉進口的油量增加，我們認為這將迫使WTI轉向外銷。」

許多美國煉油廠的設計是為了處理來自委內瑞拉和加拿大等國的重質原油，這代表產量更多的國內輕質頁岩油可供出口。

原油 以色列 美國 伊朗 油價

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