日本評估暫停食品消費稅 引發產業界反彈

日相高市早苗政府為了朝「凍結食品消費稅兩年」邁進，持續召集相關人士討論，但也遭遇產業界的反彈，原因包含更改收銀系統相當耗時，以及增加相關成本與行政負擔。

時事通信社報導，日本跨黨派推動消費稅減稅等議題的「社會保障國民會議」，昨天召開實務人員會議，聽取收銀系統企業與市場相關人士的意見，並由執政黨自民黨稅制調查會長小野寺五典擔任會議主持人。

小野寺會後表示，收銀系統業者反映，「更改作業需要1年左右的時間」、「精通現存系統的工程師人手短缺是瓶頸。要在短時間內大幅改善有困難」。

另外，食品消費稅歸零的話，會使稅收出現每年約5兆日圓的缺口，市場相關人士擔憂這會造成財政惡化，並指出「在具體財源沒被確保的情況下，恐導致利率上升」。

「社會保障國民會議」的實務人員會議迄今已開過幾次，其中有零售業者擔憂成本問題，「每間公司更改系統要耗資約數百萬日圓，規模大者更可能接近一億日圓」；有經濟團體認為，「即便減稅，物價也可能沒能如預期下降」。

高市政府把所得稅減稅以及「給付型稅額扣抵」當作重點政策，而作為這些政策的「銜接」，將評估實施2年消費稅減稅。不過有經濟團體主張，「在急需物價高漲對策之際，給付型稅額扣抵更能迅速且有效地協助中低收入者。」

而國民會議將同時評估「給付型稅額扣抵」與凍結食品消費稅，預計在今夏之前彙整階段性報告。