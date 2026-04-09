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擔憂美伊停火協議恐破局 油價走揚亞股回落

中央社／ 香港9日綜合外電報導

市場擔憂美國與伊朗剛達成的停火協議可能破局，伊朗警告以色列大規模轟炸黎巴嫩後恐恢復敵對行動之際，油價今天走揚、亞股回落。

法新社報導，美國總統川普昨天宣布雙方同意停戰兩週，加上伊朗表示在和平談判期間將重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），帶動全球股市勁揚、油價重挫。

然而，停火協議生效不到一天就出現裂痕。以色列表示，這項協議不涵蓋以色列在黎巴嫩與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）作戰。

美國副總統范斯（J.D. Vance）也呼應說：「如果伊朗想因黎巴嫩問題讓談判破局…然而黎巴嫩與伊朗無關，美國也從未表示黎巴嫩屬於停火協議的一部分，那是伊朗自己的選擇。」

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）在社群平台X發文表示，「可行的談判基礎」已遭破壞，進一步談判「不合理」。

他列舉美國涉及違反停火協議的三項行為，包括持續在黎巴嫩發動攻擊、一架無人機闖入伊朗領空，以及否定伊朗擁有鈾濃縮的權利。

真主黨今天表示，已朝以色列發射火箭回應其「違反協議」的行為。

另一方面，美國高階官員指出，伊朗提出的10點方案與白宮同意的條件並不一致。

投資人憂心停火可能生變、原油供應仍受困荷莫茲海峽，導致西德州原油（WTI）今天大漲約3%，前一個交易日才暴跌逾16%；布倫特原油在大跌13%後上漲逾2%。

股市也回吐部分漲幅，東京、香港、上海、雪梨、新加坡、首爾及台北股市全面下跌。

市場目光現轉向預計10日或11日在巴基斯坦舉行的談判，美國副總統范斯將率團參與。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師馬斯特斯（Skye Masters）說：「伊朗提交給川普的10點方案（包括伊朗控制荷莫茲海峽、美國接受伊朗鈾濃縮計畫、取消所有制裁及美軍撤離波斯灣地區）與川普提出的15點和平方案不一致。」

儘管如此，觀察人士警告，即使這場戰爭結束，局勢也不會迅速恢復正常。油價仍處高檔，區域關鍵基礎設施遭到破壞，修復可能需數十億美元及至少數個月時間。

全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd’s List）估計，自2月底戰事爆發以來，約有800艘船舶滯留波斯灣。

美國 巴基斯坦 川普 油價 亞股

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