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祖克柏砸大錢的結晶誕生！Meta新AI模型亮相 能幫購物還有這一大潛力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Meta在8日推出最新AI模型「Muse Spark」，採用封閉模型，將支援自家虛擬助理Meta AI更快、更聰明的版本。路透
Meta在8日推出最新AI模型「Muse Spark」，採用封閉模型，將支援自家虛擬助理Meta AI更快、更聰明的版本。路透

Meta在8日推出最新AI模型「Muse Spark」，這是執行長祖克柏斥資數十億美元網羅人才、升級基礎設施、改造內部AI組織以追趕競爭同業以來的首個模型。

這款AI模型由Meta超級智慧實驗室（MSL）打造，該團隊由29歲的首席AI長汪滔領導，成員多為高薪AI研究人員。Muse Spark將用於驅動Meta AI聊天機器人，而且一改公司過去的開源策略，採用封閉模型，也就是不公開其設計與程式碼。

消息帶動Meta股價8日勁揚，收盤大漲6.5%至每股612.42美元。

祖克柏周三表示，Meta計劃「發表愈來愈先進的模型，以拓展智慧與能力的邊界，其中包括新的開源模型」。他在Threads的一篇貼文中補充說：「我們正在打造的產品不僅能回答您的問題，還能做為您的『代理人』代為處理事務。」

一名Meta高層坦言，Muse Spark在某些領域的能力仍不如ChatGPT、Claude或Gemini等競爭同業最先進的AI模型，但表示公司仍處於早期執行階段，目前還有多個更大型的模型正在開發中。

Meta表示，Muse Spark將支援自家虛擬助理Meta AI更快、更聰明的版本，也將能利用在Instagram、Facebook和Threads上分享的內容，提供更個人化和視覺化的回應，「預期將會看到更豐富、更具視覺感的結果，Reels（連續短片）、相片和貼文將直接融入您的回答中，並會註明原內容創作者」。

此外，Meta指出，新的AI模型在醫療保健領域具有強大應用潛力，公司已與超過1,000名醫生合作訓練該模型，使其在營養與運動等主題上能生成更詳細的回答。

透過該模型，Meta AI助理還將提供「購物模式」，協助用戶搜尋服飾或家具等商品並進行價格比較。不過該代理目前尚無法替用戶完成購買。

Muse Spark歷時九個月打造，被Meta主管視為AI策略的一次重新調整。過去Meta的重心是開源的Llama模型，而汪滔則支持封閉模型。公司高層表示，Meta未來仍會開發開源模型，同時也在考慮對Muse Spark的 應用程式介面（API）的使用收費。

這名主管說，Meta AI 聊天機器人仍會維持免費使用，但未來可能導入訂閱制。

Muse Spark的訓練使用了多個第三方開源模型，包括中國科技巨擘阿里巴巴的Qwen，以及來自OpenAIGoogle的模型。然而，採用中國模型的做法顯然有違部分美國決策官員和科技高層的立場。對此，Meta發言人說：「與業界其他公司一樣，Meta 使用去蕪存菁等技術，在嚴格的保護措施下，從公開可取得的AI模型中學習，以改進我們自己的模型。」

和競爭同業一樣，Muse Spark提供多層次推理能力，包括「即時」模式、「思考」模式，以及提供研究級回答的「深度思考」模式。Meta高層表示，該模型在回答科學、健康與數學問題方面表現良好，但在程式撰寫方面相對較弱。

OpenAI Google Meta

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