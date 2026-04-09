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停火協議難救供油干擾 布蘭特現貨價高掛124美元 比期貨高30美元
布蘭特原油現貨價格周三來到每桶 124.68 美元，可見美伊停火協議恐怕難以解決因戰爭五周下來嚴重干擾的供油。
現貨價格決定未來 10 到 30 天內交割的布蘭特原油價格，和 6 月以後交割的期貨合約有所不同。
據標普全球（S&P Global）追蹤的數據，美伊達成兩周停火協議後，現貨價格已下跌 19.75 美元。
然而，現貨價仍比周三收在 94.75 美元的布蘭特 6 月期貨合約高出近 30 美元。實體原油價格居高不下，說明了即使停火協議能夠落實，石油供應在一段時間內仍將維持緊繃。
Energy Aspects 創辦人沈恩（Amrita Sen）說，實體原油現貨價格反映了陸地和海上的現實狀況。沈恩說，由於通過荷莫茲的油輪交通量驟減，中東產油國已關閉了每日 1,300 萬桶的產能。
沈恩說，目前多數油輪都轉往美國載運原油。她說，要將這些船隻重新調度回中東，可能要等到 6 月。沈恩周三接受 CNBC節目訪問時說：「這完全是一團亂。」
Kpler 中東與石油輸出國組織（OPEC）專家巴克爾（Amena Bakr）說，戰爭導致市場減少數億桶原油。巴克爾告訴 CNBC，恢復產能可能需要長達五個月之久。
巴克爾周三接受 CNBC訪問時說：「這關鍵在於這場停火能持續多久」，以及是否能進而達成和平協議。
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