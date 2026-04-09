台灣專家葡萄牙談海纜安全 直指資料不足成防護挑戰

台灣網路資訊中心董事長黃勝雄今天在葡萄牙一場關於保護海底電纜的座談會中說，多數海纜損壞事件源於人為因素，但沒有資料就沒有證據，須先掌握數據才能強化安全防護能力。

葡萄牙「拉美暨加勒比海促進協會」（IPDAL）舉辦「馬夫拉對話」（Mafra Dialogues），邀請黃勝雄、印度國家海事基金會（National MaritimeFoundation）副研究員亞努・汗（Anum Khan）、葡萄牙退役海軍指揮官黎貝洛（João Fonseca Ribeiro）出席座談，探討如何保護海底電纜等關鍵基礎設施，內容透過網路直播。

主持座談的里斯本新大學（Nova University ofLisbon）法學院助理教授杜華德（Felipe Pathé Duarte）表示，海纜、數位網路、能源系統、太空相關資產如今是經濟和社會的無形支柱，但在混合威脅下，也正成為戰略目標，而這類破壞事件往往很難界定責任，卻互有關聯。

黃勝雄說，多數海纜損壞是出於人為因素，例如捕魚或船錨造成，但由於缺乏資料，很難找到解決方案，而「沒有資料，就沒有證據」，沒有證據也就沒有管轄權和主權，也意味著失去對水域的控制。

他提到，基於聲納影像的專屬經濟海域完整數位模型是必要資訊，有了這項資訊才能掌握關鍵情報，進而確定下一步因應方案。

黃勝雄還說，全球數位經濟弱點包括海纜、資料中心和網域名稱系統，尤其海纜不只攸關網路安全，也涉及實體安全，傳統網路安全專家應與海軍、海防部隊等熟悉實體安全問題的專家合作，共同找出風險。

亞努・汗表示，海纜、輸油管、離岸風電場、液化天然氣平台和港口等相互連結的海洋基礎設施構成全球經濟支柱，有賴國際合作保護，因為這些設施通常跨國設置，需要相關國家聯合行動，也因為海洋領域愈來愈易受混合及灰色地帶威脅影響，需要各國協調應對、分享情報和共同做好準備。

她指出，一個地區遭破壞，可能波及全球貿易、能源供應和金融系統，尤其目前尚未實現「冗餘性」（redundancy），即兩個節點之間存在多條電纜，即使有一條故障，也能不間斷地傳輸數據。

黎貝洛認為，當前流行的無人系統不能取代人類管理的系統，只能作為一種補充；他也提到，國防安全策略規劃者面臨巨大挑戰，以往可能是以數年流程來擘劃國防能力，而今技術快速更新，生產和創新同時進行，若不與時俱進，系統很快就會過時。