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內線消息走漏或看準TACO？預測市場新帳號押中美伊停火 狂賺數百萬元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2019年11月6日在華府白宮東廳出席慶祝聯邦法官人事案的活動時看手錶。路透
美國總統川普2019年11月6日在華府白宮東廳出席慶祝聯邦法官人事案的活動時看手錶。路透

美國總統川普一度對伊朗發出最後通牒，若未能在美東時間7日晚間8時前達成協議，將在「一夜之間」摧毀伊朗，最後卻在期限屆滿前宣布有條件停火2周。美聯社報導，預測市場Polymarket上一批新建立的帳號，高度精準且時機巧妙地下注美伊是否會在7日達成停火，並因此獲利數十萬美元。

川普7日早上言辭急劇升級，在真實社群警告伊朗，若未能在時限前開放荷莫茲海峽，「整個文明今晚都會滅亡」，當時也幾乎沒有任何跡象顯示即將達成停火協議，但這批新帳號仍然進場下注。

根據加密分析平台Dune對Polymarket公開區塊鏈數據的分析，至少有50個帳戶（或錢包）在川普當晚約6時30分宣布停火前，就已大量押注「會」（Yes）達成停火，而這些賭注正是這些錢包的首次下注。

其中一個錢包在7日上午約10時建立，以平均8.8美分的價格下注約7.2萬美元，該用戶隨後套現，獲利約20萬美元（台幣約640萬元）。依照平台機制，每筆下注價格介於0至1美元之間，對應市場對事件發生機率0%至100%的判斷；以8.8美分計算，代表當時市場認為「美伊會停火」的機率僅約8.8%。

還有一個在川普發文前12分鐘才建立的錢包，以33.7美分的價格投入3萬1908美元押注「會停火」，估計獲利約4萬8500美元（台幣約153萬元）。當時「會停火」價格較高，可能反映巴基斯坦政府試圖促使川普將最後期限延長兩周。

美聯社指出，另一種可能是這些用戶基於川普第二任期的慣常模式下注，預期他會在發出強硬威脅後退讓。批評者將這種現象戲稱為「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指川普總是臨陣退縮）。雖然部分用戶已獲利出場，但其他人仍需等待結算，因為Polymarket將美伊7日停火合約標記為「有爭議」。原因是伊朗仍對通過荷莫茲海峽的船隻施加限制，且區域內飛彈攻擊仍在持續，這項爭議可能需48小時才能解決。

公開的區塊鏈資料無法辨識這些新錢包的實際控制者。Polymarket採用代理型智慧合約錢包，意味著同一用戶可建立多個帳戶；只有Polymarket掌握內部資料，能判斷這些帳戶究竟是新用戶，還是既有用戶開設的額外帳號。Polymarket未回應詢問。

這類新建帳戶在關鍵時點進行精準下注的交易模式，與Polymarket過去案例相似。例如委內瑞拉總統馬杜洛1月被捕前數小時，也有新帳戶大額下注並賺取數十萬美元。類似帳戶群也多次在涉及伊朗的軍事行動相關下注中精準獲利，這類交易反覆引發外界與國會議員質疑，是否有交易者利用內線資訊在預測市場牟利。跨黨派參眾議員也已提出法案，擬將內線交易的定義擴大至涵蓋預測市場。

美國 川普 荷莫茲海峽

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