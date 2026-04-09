義智庫辦台灣歐盟座談 探討海纜、供應鏈合作契機

位在羅馬的知名智庫「義大利國際事務機構」（IAI）今天舉行「台灣歐盟經濟與科技關係」座談會，探討台歐盟在海底電纜、高科技供應鏈（人工智慧與半導體）、無人機等領域的合作契機。

座談邀請台大政治系副教授蔡季廷、牛津大學台灣研究計畫資深研究員荊柏鈞、捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）、IAI資深研究員李澳林（Aurelio Insisa）擔任講者。曾任義大利資深外交官的IAI主席瓦倫希斯（Michele Valensise）、駐義代表蔡允中皆出席致詞。

瓦倫希斯強調，IAI一向關注印太區域，期待未來與台灣有更多相關研究合作。蔡允中表示，台灣政府增編國防預算，顯示台灣面對中國威脅有捍衛自己的決心，也希望能與義大利各界在經濟與安全各領域加強合作。

在海底電纜部分，蔡季廷以2022到2025年中國對台頻繁增加的軍事演習為例，強調中共正對台採取「切香腸」策略，侵擾台灣海陸空領域，配合此「灰色地帶」戰略，台灣周遭海底電纜遭破壞的案例也大增，而台灣作為島嶼，對外通信高度依賴海纜。

蔡季廷強調台灣政府已採取多項反制措施，包括數發部近日公布海纜損害調查報告，台灣3月底也對中資背景「宏泰58」貨船拖斷海纜做出強有力判決，將船長判刑並要求高額民事賠償；台歐盟未來可在相關領域合作，例如強化法制規範，設置具偵測功能智慧型海纜，以及提升公眾認知，勿讓破壞海纜被視為常態。

在科技供應鏈部分，卡拉斯蔻娃表示，台灣扮演重要角色，可以向歐盟與北約（NATO）國家提供「非中國製」的零組件選項，降低歐盟對中國的依賴。

卡拉斯蔻娃指出，儘管中國仍是全球市場的商用無人機最大供應者，但從去年開始，捷克與波蘭開始大量進口台灣軍事用途無人機，據她訪談學者與企業，這些台灣無人機多數是用在烏克蘭戰場。

卡拉斯蔻娃說，此現象在台灣、烏克蘭與隸屬北約的中東歐國家之間，打造了一個全新的供應鏈系統，這是很值得開發的合作關係，因為烏克蘭近年無人機產業崛起，尤其在戰場上經驗豐富，台灣也可從中學習對抗中共解放軍的知識。

荊柏鈞則提出，台灣除了常被視為護國神山的半導體「 矽盾」，還可進一步發展「人工智慧盾」（AIShield）。他認為人工智慧提供機會之窗，讓台灣重新反思經濟安全戰略，也是台歐盟未來合作的關鍵領域。

荊柏鈞指出，矽盾建立在以晶片生產作為嚇阻的邏輯，「人工智慧盾」則涵蓋更多層次能力，和更完整的科技生態體系；台灣不是要追求獨占科技優勢，而是透過更融入全球科技體系，強化台灣的經濟與政治安全，相對歐盟也不應只「向台灣購買」，而應與台灣建立創新夥伴關係。