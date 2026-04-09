美元跌至一個月低點 避險溢價隨油價回落

美伊兩國在最後關頭達成兩周停火協議，避險資金流出美元，轉向風險資產。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三跌至近一個月谷底。

美元指數一度大跌1.3%，隨後雖因局勢不定而縮減跌幅，終場仍跌 0.7%，收在99.133。

停火協議為市場注入強心針，但地緣政治不確定性依然盤旋。伊朗議會議長卡利巴夫示警停火協議已有條款遭違反，加上以色列和黎巴嫩爆發大規模衝突，使美元收斂跌幅。分析師指出，儘管油價回落推動美元修正 3 月以來的漲勢，但投資人對這波「釋壓式上漲」仍持謹慎態度。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）外匯策略主管 Jeremy Stretch表示，停火協議與最終解決方案之間仍存在太多潛在障礙與不確定性，追高風險資產需保持謹慎。

歐元兌美元一度觸及 1.1722 的三月初以來最高點，終場漲 0.5% 至 1.1696；英鎊兌美元一度大漲 1.5%，最終漲幅收窄至 0.8%。

日圓兌美元升值 0.7% 至 158.57 。除地緣政治緩解外，日本實質工資增速創 2021 年以來最快，強化了日本央行最快本月升息的預期。

紐西蘭元表現最為強勁，一度飆升 2.3%，主因紐西蘭央行維持利率不變且曾討論升息利弊；澳幣兌美元也一度大漲 1.6%，隨後漲勢隨美元反彈而減弱。