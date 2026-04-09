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中東停火壓低油價 巴西石油出口逆勢創高

中央社／ 聖保羅8日專電

美國伊朗暫時停火，國際油價應聲下跌，全球能源市場震盪之際，巴西石油出口量卻逆勢攀升，成為國際能源版圖中的重要供應者。

巴西金融網站Infomoney今天報導，布蘭特原油（Brent）價格在停火消息公布後下跌逾1成，帶動股市上揚。分析指出，雖然價格回落，但仍高於戰事爆發前水準，巴西因而受惠於出口量增加。

中國在3月自巴西進口高達每日160萬桶原油，創歷史新高，占巴西出口總量近7成，推升3月石油出口至每日250萬桶，為史上第2高。印度、西班牙與美國亦是主要買家。

新聞網站UOL指出，石油出口激增使巴西3月貿易順差達64億美元，雖較去年同期減少17%，但石油出口值年增逾7成，成為支撐外貿的關鍵。除石油外，黃金與牛肉出口亦顯著成長。

然而，巴西國內能源市場卻面臨挑戰。環球新聞網（Globo）報導，柴油價格在戰事初期短短11天內暴漲45%，政府緊急祭出減稅與補貼措施，並宣布5年內達成柴油自給計畫，以降低依賴進口。能源部長席維拉（Alexandre Silveira）更批評石油公司「因投機獲利豐厚」，並為此推動出口稅，引發業界反彈。

美伊停火雖暫時舒緩國際市場壓力，但BBC巴西新聞網分析認為，中東能源基礎設施受損嚴重，復原需時，全球供應鏈仍存不確定性。巴西在此背景下，既是亞洲市場的重要替代供應者，也必須在保障民生、維護股東利益與能源自主之間取得平衡。

至於巴西能否在5年內達成柴油自給，不僅攸關國內經濟穩定，更可能提升其在國際舞台上的地緣政治影響力。

美國 西班牙 巴西 以色列 伊朗

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