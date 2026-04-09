油價開盤後反彈…荷莫茲到底開通沒？伊朗說又關閉了 范斯說有開放跡象

國際油價今天（9日）開盤後反彈，逆轉周三暴跌並創下自2020年4月以來最大單日跌幅的跌勢，因為荷莫茲海峽仍大致處於封鎖狀態，加上以色列對黎巴嫩的攻擊，可能導致中東脆弱的停火協議破局。

西德州中級原油（WTI）5月期貨今天開盤後一度上漲3.68%，但稍後漲幅收斂至2.3%左右，報每桶96.62美元。WTI在周三收盤重挫16.4%，受美伊宣布停火兩周的消息影響。

布蘭特原油6月期貨周三同樣暴跌，收在每桶95美元以下。

伊朗半官方的法斯通訊社報導，在以色列對黎巴嫩發動空襲後，荷莫茲海峽已「完全關閉」，迫使油輪掉頭，暫停通行海峽。伊朗官員認為，由於以色列繼續對伊朗的盟友真主黨展開軍事行動，違反了剛剛生效不足一天的停火協議。

不過，美國副總統范斯（JD Vance）反駁這項說法，表示「我們看到跡象顯示海峽正開始重新開放」。

白宮新聞秘書李維特表示，范斯將率團前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與伊朗進行直接談判。首輪會談將於當地時間周六上午舉行。

BOK Financial Securities資深交易副總裁Dennis Kissler表示：「事情還沒結束。我們須看到海峽完全開放且沒有任何阻礙，西德州油價才有可能回落到每桶80美元出頭。我認為未來兩周內不會出現這種情況。」

區域內零星衝突仍持續，包括以色列在黎巴嫩的軍事行動，以及伊朗對波灣國家的打擊。德黑蘭與美國、以色列陣營對於停火是否涵蓋黎巴嫩仍存在分歧。

伊朗議會議長卡利巴夫在X平台發表聲明指出，停火提案中的三項條款迄今已遭違反。

另一方面，即使荷莫茲海峽的航運恢復，能源供應也不會立即回到正常水準。部分油氣田產量已下降，煉油廠也減產或停工，其中一些可能需要數週甚至更長時間才能恢復正常。

Enverus石油與天然氣分析師Carl Larry表示：「伊朗局勢仍遠未結束。每天都充滿變數，但在預期變成現實之前，90美元看起來仍是相當穩固的價格底部。」