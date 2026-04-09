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停火才開始就出事！伊朗控美違反3項關鍵條款 再喊關荷莫茲海峽

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台積電ADR大漲6% 較台北交易溢價19.2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三大漲6%，連三日上漲，收在365.90美元，較台北交易溢價19.2%。

美國股市三大指數周三大漲，標普 500 指數和那斯達克綜合指數，道瓊工業指數大漲逾1,300點、也創下自 2025 年 4 月以來最大的單日漲幅。美國和伊朗最後關頭達成兩周停火協議，市場樂觀預期中東衝突最黑暗的時刻已過，能源危機與惡性通膨的疑慮大幅緩解。

道瓊工業指數大漲 1,325.46 點，漲幅2.9%，收在 47,909.92 點。標普 500 指數上漲 165.96 點，漲幅 2.5%，收 6,782.81 點。那斯達克綜合指數上漲 617.15 點，或 2.8%，收 22,635.00 點。

費城半導體指數狂漲6.3%，表現遠優於大盤。英特爾（Intel）大漲11.4%，美光漲7.7%。

台灣加權股價指數周二狂漲1,531.56點，漲幅4.6%，收在34,761.38點。台積電（2330）大漲4.8%收在1,950元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,325.07 +5.96 1,950.00 19.23

聯電 UMC US 60.18 +1.72 60.30 -0.21

中華電信 CHT US 135.44 +0.90 134.00 1.08

日月光投控 ASX US 383.49 +8.79 383.00 0.13

美國 伊朗

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