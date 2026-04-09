道瓊指數釋壓強彈逾1,300點、費半狂漲6.3% 市場看好中東最壞時刻已過

美國股市三大指數周三大漲，標普 500 指數和那斯達克綜合指數，道瓊工業指數大漲逾1,300點、也創下自 2025 年 4 月以來最大的單日漲幅。美國和伊朗最後關頭達成兩周停火協議，市場樂觀預期中東衝突最黑暗的時刻已過，能源危機與惡性通膨的疑慮大幅緩解。

道瓊工業指數大漲 1,325.46 點，漲幅2.9%，收在 47,909.92 點。標普 500 指數上漲 165.96 點，漲幅 2.5%，收 6,782.81 點。那斯達克綜合指數上漲 617.15 點，或 2.8%，收 22,635.00 點。

費城半導體指數狂漲6.3%，表現遠優於大盤。英特爾（Intel）大漲11.4%，美光漲7.7%，台積電ADR漲6%。

停火協議導致油價出現恐慌性賣壓，美國原油期貨（WTI） 重挫 16.4%，布蘭特原油下跌 13.3%，雙雙收在每桶 100 美元以下。分析師指出，市場已開始反應荷莫茲海峽重開的預期心理 。

外交斡旋進入實質階段，白宮宣布副總統范斯將於本周率領代表團前往巴基斯坦，與伊朗方面就達成持久和平協議展開正式會談。儘管以色列襲擊黎巴嫩的軍事行動一度傳出干擾油輪通行，但市場目前普遍相信外交途徑將能維持停火現狀。

Cantor Fitzgerald 股票與總體策略長強斯頓（Eric Johnston）說：「從短期觀點來看，我認為風險依然存在。截至目前為止，荷莫茲海峽尚未開放。因此風險並未消失，我認為接下來幾周仍需觀察局勢如何演變。不過就大方向而言，我們認為這是一個買進機會。」

聯準會（Fed）周三公布的 3 月會議紀錄顯示，官員對長期戰爭損害勞動市場表示擔心，並考慮在 2026 年降息。雖然會議紀錄中提及通膨風險，但分析師認為，隨油價回落，通膨威脅已顯著降低。

受惠於油價崩跌，先前遭受重創的航空公司股集體飆漲，達美航空雖發布保守財測，仍上漲 3.8%，聯合航空大漲 7.9%。郵輪巨頭嘉年華飆漲 11.2%。

Meta 收漲 6.5%，該公司周三正式發布最新人工智慧模型，進一步支撐科技股漲勢。

埃克森美孚大跌 4.7%，主因戰爭導致首季全球產量損失達 6%。能源類股是標普 500 指數 11 大類股唯一收黑的類股。