美伊停火激勵市場 美股收紅道瓊大漲逾1300點

日本素有自動販賣機天堂的美譽，但通膨已迫使一些銷售罐裝和瓶裝飲料的公司退出市場，或大幅減少其營運的自動販賣機數量。根據初步數據，2025年日本軟性飲料自動販賣機的安裝數量已降至195萬台，為有紀錄的30年以來首度跌破200萬台。

2026-04-09 02:12