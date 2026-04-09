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美伊停火激勵市場 美股收紅道瓊大漲逾1300點
美國與伊朗在最後一刻達成為期兩週的停火協議，提振了市場情緒，美國股市主要指數今天收盤勁揚，道瓊大漲逾1300點，漲幅高達2.85%。
道瓊工業指數大漲1325.46點或2.85%，收報47909.92點。
標普500指數勁揚165.96點或2.51%，收在6782.81點。
那斯達克指數揚升617.14點或2.80%，收22634.99點。
費城半導體指數飆漲507.05點或6.34%，收8510.92點。
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