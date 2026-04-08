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三星明年料成全球企業獲利王 護國神山台積電名次曝光

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
KB證券預測，三星明年營業利益將居全球企業之冠。 法新社
KB證券預測，三星明年營業利益將居全球企業之冠。 法新社

三星電子近來似乎鴻運當頭，不只預估上季獲利將激增逾七倍，還傳出已和蘋果簽署為期三年的獨家合約，將提供蘋果可摺疊顯示器，可望帶動獲利進一步大增。分析師預期，三星明年可望超越輝達（Nvidia），成為全球獲利最高公司，台積電則擠進前十名。

根據三星7日公布的初步財報，該公司第1季營業利益達到57.2兆韓元（378億美元），比去年同期暴增755%，和2025年第4季相比成長184%。展望未來，KB證券分析師如今預估三星2026年總營業利益將達到327兆韓元，2027年則會進一步攀升至488兆韓元，拿下全球獲利最高企業頭銜。

根據KB證券提供的數據，輝達明年營業利益估為485兆韓元，名列全球第二，第三至第五名分別是沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）、Alphabet和蘋果。KB證券預估台積電2027年營業利益為160兆韓元，排在第九名。

南韓媒體The Elec報導，未來三年蘋果將向三星獨家採購可折疊顯示器，這將使三星在記憶體帶來豐厚獲利之際再大賺一筆。由於長期缺乏可行替代方案，與三星合作對蘋果而言是必要之舉。

輝達 蘋果 三星

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