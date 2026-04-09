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日軟性飲料販賣機數量下滑

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

日本素有自動販賣機天堂的美譽，但通膨已迫使一些銷售罐裝和瓶裝飲料的公司退出市場，或大幅減少其營運的自動販賣機數量。根據初步數據，2025年日本軟性飲料自動販賣機的安裝數量已降至195萬台，為有紀錄的30年以來首度跌破200萬台。

行銷與研究機構飲料綜合研究所（Inryo Soken）指出，去年日本自動販賣機的數量比前年減少9萬台，為該機構從1995年開始調查以來的最大降幅。如今市面上的販賣機數量已比2014年的峰值247萬台大減約20%。

早年，受惠於隨時隨地可購買的便利性，自動販賣機的銷售迅速成長，並成為飲料廠商獲利豐厚的營收來源。但隨著近期消費者物價飆升，販賣機飲料的價格相對高於超市或藥妝的同類商品，再加上維護、補貨人力和配送等成本增加，導致自動販賣機作為銷售管道的吸引力下降，促使飲料生產商撤回不賺錢的機台，並開始重組業務。

隨著消費者減少使用自動販賣機，日本可口可樂裝瓶公司和Dydo等主要軟性飲料製造商的獲利能力遭受衝擊。

日本可口可樂裝瓶公司表示，過去幾年已將其自動販賣機的數量從約70萬台減少到約65萬台，Dydo也表示計劃再減少2萬台。

可口可樂 日本

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