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美伊休兵油價急跌 全球股市嗨翻天

經濟日報／ 編譯陳苓湯淑君／綜合外電
美國與伊朗宣布停火兩周，並將允許船隻通過荷莫茲海峽，布蘭特原油價格一度急跌逾17%至每桶約90.4美元，寫下多年來最大跌幅。 路透
美國與伊朗宣布停火兩周，並將允許船隻通過荷莫茲海峽，布蘭特原油價格一度急跌逾17%至每桶約90.4美元，寫下多年來最大跌幅。 路透

美國與伊朗宣布停火兩周，並將允許船隻通過荷莫茲海峽，布蘭特原油價格一度急跌逾17%至每桶約90.4美元，寫下多年來最大跌幅，樂觀情緒席捲全球股市，聯準會（Fed）今年降息機率升高，美股8日早盤四大指數同步飆漲，歐亞股市也勁揚，美元指數大跌1%。

道瓊工業指數早盤大漲1,384點或2.9%，標普500指數漲2%，那斯達克指數漲3%，費城半導體指數漲5%。VIX恐慌指數一度下挫22.8%至19.91，是戰爭以來首見低於關鍵水位20。

亞洲股市8日全面收高，日經225指數大漲5.4%收56,308.42點，南韓Kospi指數暴衝6.9%收5,872.34點。新興市場指數更寫下2022年來最大升幅。現貨金價一度上漲3.1%，漲幅隨後縮小至1.5%，至每英兩4,772.82美元。

部分大型投銀預料，市場動盪最高峰已過，開始敲進債券與AI類股，並賣出美元。

美元對全球主要貨幣全面走跌，就連表現最差的俄國盧布兌美元也在平盤之上，DXY美元指數一度重挫1.33至98.525。

交易者再次認為，Fed今年降息有望。交換利率顯示，市場估計今年底前約有六成機率降息一次。眾人上周還預料今年幾乎無望降息。

巴克萊策略師預期，避險基金脫手避險部位，股市將出現「強力軋空」。知名華爾街多頭策略師李湯姆認為，美股「底部」已浮現，接下來反攻漲勢是否確立，端視一個關鍵技術指標，倘若美股標普500指數能向上突破200日移動均線，可視之為指向「向上攻堅」的關鍵訊號。

但高盛資深交易員普里沃羅茲基警告，以標普500來說，「這不是進場追逐的好水位」。市場最終將依通過荷莫茲海峽的實際船隻數量做出判斷。最重要的是油價能否下跌，並維持低檔，以便削弱通膨、降低升息需求。

李湯姆表示，除了美股，他也看多比特幣和乙太幣，以及能源股和原物料股後市，但能源與原物料股短線可能隨油價回跌而承受壓力。

香港龍洲經訊基金經理人霍蘭德則警告，他對這項停火協議存疑，美國和伊朗各說各話，讓他持保留態度。他也懷疑短期內荷莫茲海峽航運恢復戰前水準的可行性。

美國 聯準會 美股

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