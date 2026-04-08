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美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1,300點、台積ADR飆6%
美伊暫時停火，並將允許船隻通過荷莫茲海峽，布蘭特原油價格急跌16%至每桶約92美元，寫下多年來的最大跌幅，樂觀情緒席捲全球，美股8日早盤四大指數同步上揚。
道瓊工業指數早盤大漲1,384點、或2.9%，標普500指數漲2%，那斯達克指數漲3%，費城半導體指數漲5%。
部分大型投銀預料，市場動盪的最高峰已過，開始敲進債券與AI類股，並賣出美元。台積電ADR衝高6%，輝達攀高2%。特斯拉也漲2%。
交易者再次認為，聯準會（Fed）今年降息有望。交換利率顯示，市場估計今年底前約有六成機率降息一次。眾人上周還預料，今年幾乎無望降息。
巴克萊策略師預期，避險基金脫手避險部位，股市將出現「強力軋空」。知名華爾街多頭策略師李湯姆認為，美股「底部」已浮現，接下來反攻漲勢是否確立，端視一個關鍵技術指標，倘若美股標普500指數能向上突破200日移動均線，可視之為指向「向上攻堅」的關鍵訊號。
但高盛資深交易員Rich Privorotsky警告，以標普500來說，「這不是進場追逐的好水位」。市場最終將依通過荷莫茲海峽的實際船隻數量，做出判斷。最重要的是油價能否下跌，並維持低檔，以便削弱通膨、降低升息需求。
日經指數8日大漲5.4%收56,308.42點，南韓Kospi指數暴衝6.9%收5,872.34點。新興市場指數更寫下2022年來的最大升幅。現貨金價盤中一度上漲3.1%，但漲幅隨後縮小至1.5%，至每英兩4,772.82美元。
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