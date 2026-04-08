埃及近海天然氣重大發現 力拚2030年自給自足

埃及宣布在其近海發現新的天然氣與凝析油。此重大發現預計年產量約2兆立方英尺，如不含工業用電，約可供應6000至7000萬人全年基本家庭用電。埃及力拚在2030年實現油氣自給自足。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及油氣田承包商義大利能源巨頭「埃尼集團」（Eni Group），7日宣布在埃及東地中海近海發現新天然氣，儲量可達2兆立方英尺。

報導指出，此氣井位於埃及的Temsah特許區，距離海岸70公里，水深95公尺，和現有基礎設施Temsah氣田相距不到10公里。此一新鑽探的勘探氣井預計另可日產13萬桶凝析油，因此深具開採價值。

埃及2024年人口約1.1億。如以50%發電效率來計算此2兆立方英尺天然氣發電量，約可生產300至350兆瓦電量，相當於供應6000至7000萬人口一年的基本家庭用電（家庭烹調及熱水），不含其它工業、商業用電。

報導指出，埃及目前國內天然氣日產量接近41億立方英尺，而每日需求量約62億立方英尺，且由於人口增長快速，對於能源的需求壓力也不斷上升。

此外，由於此時的美伊戰爭迫使船舶改道，能源供應鏈中斷，全球原油和石油產品價格已被推至歷史新高。埃及3月10日宣布調漲所有車用汽柴油價格，調漲幅度從14%到30%，現在95無鉛汽油價格每公升為24埃鎊（約新台幣14.4元）。

政府還同時採取多項節能措施，例如自3月28日起，實施為期一個月的臨時宵禁時間，所有商家必須在晚上9時前打烊。另外也將所有公共戶外照明調暗，減少能源消耗。

報導指出，埃及正積極在此區域危機中，加速再生能源擴張計畫。此外，美國進出口銀行（EXIM）已核准超過20億美元的出口信用保險，用於將美國液化天然氣出口至埃及。埃及天然氣公司（EGAS）也在數日前，與Arcius Energy（英國石油公司和阿布達比國家石油公司ADNOC合資企業）簽署一項價值5億美元的協議，共同開發地中海的哈馬坦（Harmattan）氣田。

埃及總理馬德布利（Moustafa Madbouly）說，埃及石油和礦產資源部將於2026年繼續鑽探100多口液化天然氣勘探井，並持續開發現有油氣井，以提高資源利用率並確保新儲量，力拚在2030年實現油氣自給自足。

「埃尼集團」為埃及提供約40%的天然氣產量，計劃在未來5年內繼續向埃及投資80億美元，在特許區內勘探、鑽探和生產油氣田內的石油及天然氣。