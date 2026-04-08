美伊停火兩周股市勁揚 首爾收漲近7%、杜拜飆漲逾8%

在美國與伊朗同意停火兩週，以及荷莫茲海峽重新開放後，全球股市聞訊勁揚，其中韓國股市收漲近7%，杜拜股市則一度飆漲8.5%。

韓國首爾股市今天收盤大漲377.56點或6.87%，來到5872.34點，連續第4個交易日上漲。日本東京股市勁揚2878.86點或5.39%，收56308.42點。

中東股市也受到美伊停火兩周鼓舞，其中杜拜股市一度飆漲8.5%，創下2014年12月以來最大盤中漲幅。阿布達比股市則是勁揚超過3%。

歐洲股市今天也開高走高，其中德國法蘭克福股市盤初大漲5%。巴黎股市勁揚3.5%，倫敦股市也上漲3%。