中東停火歐洲天然氣價格重挫 美元兌歐元與英鎊走貶

美國與伊朗同意停火兩週，帶動市場情緒轉趨樂觀，歐洲天然氣價格今天開盤暴跌20%。同時，投資人因風險疑慮緩解而拋售美元，美元兌歐元及英鎊今天在歐洲早盤約貶值1%。

法新社報導，被視為歐洲基準的荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣期貨價格下挫至每兆瓦時42.5歐元，自先前因市場憂心戰爭干擾波斯灣供應而推升的高點回落。

格林威治標準時間6時10分左右，在市場動盪下通常被視為避險資產的美元走弱，1歐元兌美元升至1.17美元，美元跌幅約為1.1%；美元兌英鎊亦下跌約0.9%，至1英鎊兌1.34美元。