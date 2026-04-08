村田製作所宣布7款車用MLCC量產 攻自動駕駛應用

日本被動元件大廠村田製作所（Murata）今天宣布，啟動量產7款車用積層陶瓷電容（MLCC）產品，分別用於自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）相關晶片IC周邊電路，以及用於電源線路等。

村田製作所今天透過新聞稿指出，近年隨著自動駕駛技術發展，車輛搭載系統數量增加、效能提升，車用晶片周邊所需低額定電壓MLCC容量持續成長，搭載數量增加，使得電路板內的空間限制更加嚴苛。

此外，村田製作所分析，因應車用電源穩定度與密度提高需求，車用系統電源線路中使用的中額定電壓MLCC，小型化與高容量化設計要求提升。

村田製作所表示，尤其在自動駕駛和先進駕駛輔助相關系統中，無論是晶片周邊或電源線路，對高容量化與小型化的設計要求持續提高。

因應車用市場趨勢，村田製作所表示，透過自主研發的陶瓷材料以及微粒化與均勻化技術，開始量產7款車用MLCC產品，因應不同額定電壓與尺寸的車用設計需求，包括晶片周邊高容量化、電路板空間壓縮以及電源線路穩定化等課題，協助車用系統整體穩定運行時可提高設計自由度。