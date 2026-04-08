快訊

車銀優逃漏稅風暴再發聲！認了「負責到底」200億稅款全繳清

綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

川普態度放軟？稱可望取消對伊朗制裁 下秒嗆提供武器「加徵50%關稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊宣布停火 投資人準備進場追買？高盛交易員建議先觀察1點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高盛交易員警告，別急著進場追買標普500指數。圖／法新社
高盛交易員警告，別急著進場追買標普500指數。圖／法新社

美國伊朗在最後一刻達成停火，荷莫茲海峽可望開放兩周，帶動美股在7日甩尾反彈，但高盛交易員警告，別急著進場追買標普500指數，須先觀察荷莫茲海峽的通行狀況，了解油價能否維持低檔

高盛資深交易員Rich Privorotsky警告，以標普500來說，「這不是進場追逐的好水位」。相較於2月底伊朗衝突爆發時的低點，標普500收復了三分之二的損失；而與標普500在1月創下歷史新高相比，目前僅低了5%。

Privorotsky認為，停火很脆弱，昨晚波斯灣各地仍有攻擊事件。他強調，市場最終將依通過荷莫茲海峽的實際船隻數量，做出判斷。

他很難預見股市創下新高，但從部位來看，需要先讓強制買盤的力道走完。原因是若能維持和平，商品交易顧問基金（CTA）會開始買進，波動性降低也會觸發部分程式化交易的買訊。

他強調，最重要的是油價能否下跌，並維持低檔，以便削弱通膨、降低升息需求。

他關注伊朗外長阿拉奇的社群媒體發文，內容寫道，要安全通過荷莫茲海峽，須與伊朗軍方配合，而且會受到技術限制。這表示油輪航行仍極度受限，並須繳納通行費。他因此認為油價將維持在每桶90美元左右，而非回落至80美元。

美國 美股 伊朗 荷莫茲海峽 高盛 標普

延伸閱讀

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

中東暫停戰火…投資該進或退？這關鍵決定市場走向

美伊宣布停火！荷莫茲海峽現況曝光「逾千艘船排隊」 這2國想搶頭香

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相：燃油缺口短期無解

相關新聞

美伊宣布停火 投資人準備進場追買？高盛交易員建議先觀察1點

美國和伊朗在最後一刻達成停火，荷莫茲海峽可望開放兩周，帶動美股在7日甩尾反彈，但高盛交易員警告，別急著進場追買標普500指數，須先觀察荷莫茲海峽的通行狀況，了解油價能否維持低檔。

美伊宣布停火兩周 美股觸底回升？華爾街多頭：後市續攻看「這關鍵」

美國與伊朗宣布停火兩周協議後，知名華爾街多頭策略師李湯姆認為，美股「底部」已浮現，接下來反攻漲勢是否確立，端視一個關鍵技術指標。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美伊達成停火協議 油價回落激勵日股收紅

美國與伊朗達成兩週停火協議，可望以德黑蘭當局重啟荷莫茲海峽換取美以停止軍事行動，市場預期原油供應壓力將緩解帶動油價走跌，...

蘋果加速開發AI伺服器晶片？傳直接採購玻璃基板 控管封裝品質

南韓三星電機傳出已向蘋果公司提供半導體玻璃基板樣品。此舉可能凸顯出，蘋果開始測試先進的玻璃基板，加速推動與博通（Broadcom）合作開發AI伺服器晶片，甚至可能為未來採用玻璃基板設計自家伺服器晶片封裝鋪路。

小型而開放的經濟體—新加坡 如何因應當前石油危機？

自2026年2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事打擊以來，中東局勢迅速升高，並由區域軍事衝突外溢為全球能源、航運與供應鏈風險。對於新加坡政府如何因應當前挑戰，駐新加坡代表童振源指出，總體而言，新加坡政府不選擇全面壓低價格，也不改變開放經濟基本邏輯，而是以更有針對性的方式支援受創群體，並透過能源多元化、區域合作與效率提升來補強能源供應韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。