美伊宣布停火兩周 美股觸底回升？華爾街多頭：後市續攻看「這關鍵」

美國與伊朗宣布停火兩周協議後，知名華爾街多頭策略師李湯姆認為，美股「底部」已浮現，接下來反攻漲勢是否確立，端視一個關鍵技術指標。

Fundstrat共同創辦人暨研究部主管李湯姆指出，倘若美股標普500指數能向上突破200日移動均線，可視之為指向「向上攻堅」的關鍵訊號。

他表示，標普500指數200日移動均線目前大約在6,617點上下，若是能重新站上200日均線，將是後市看漲的重要技術訊號。

李湯姆也表示，除了美股外，他也看多比特幣和乙太幣，以及能源股和原物料股後市，但能源與原物料股短線可能隨油價回跌而承受壓力。

不是人人都像李湯姆一樣樂觀看後市。香港龍洲經訊基金經理人霍蘭德就表示，他對這項停火協議存疑，美國和伊朗方面各說各話讓他持保留態度。他也懷疑短期內荷莫茲海峽航運恢復戰前水準的可行性。