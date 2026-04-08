小型而開放的經濟體—新加坡 如何因應當前石油危機？

自2026年2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事打擊以來，中東局勢迅速升高，並由區域軍事衝突外溢為全球能源、航運與供應鏈風險。對於新加坡政府如何因應當前挑戰，駐新加坡代表童振源指出，總體而言，新加坡政府不選擇全面壓低價格，也不改變開放經濟基本邏輯，而是以更有針對性的方式支援受創群體，並透過能源多元化、區域合作與效率提升來補強能源供應韌性。

童振源在其臉書分享其觀察表示，新加坡政府認為，此次中東戰爭已直接衝擊荷莫茲海峽這條全球關鍵能源通道。油輪與液化天然氣運輸受阻，使國際市場面臨的問題不僅是價格波動，更是供應鏈可能出現實質性斷裂的風險。

同時，新加坡政府研判，即使短期內出現停火，危機也難以迅速消退。中東地區部分能源生產、儲運與分配設施已受損，恢復產能需時，意味著高油價、高運費與高不確定性可能在未來數月持續存在，並進一步加劇全球經濟壓力。

在此情況下，全球經濟風險正由單純通膨轉向停滯性通膨。相關衝擊將透過輸入型壓力迅速傳導至國內價格、企業成本與家庭支出，使高成本環境可能成為一段時間內的常態。

童振源指出，首先受到衝擊的是能源安全。新加坡約95%的電力依賴進口天然氣，而天然氣亦為市鎮燃氣的主要來源，因此國際油氣價格上升，最終將反映於電價、燃氣費與企業營運成本。新加坡政府表示，目前電價僅部分反映戰後成本上升，未來幾季隨著成本逐步傳導，價格壓力仍將持續增加。

其次是食品與民生物價。新加坡超過九成食品仰賴進口，雖然中東並非主要糧食來源，但天然氣作為肥料生產的關鍵原料，加上肥料貿易高度依賴莫茲海峽運輸，使戰爭透過成本鏈條推升全球農產品與飼料價格，最終形成明顯的輸入型通膨壓力。

產業層面則呈現全面擴散。新加坡能源化工與製造業因能源與原料成本雙升而首當其衝，部分煉油與石化業者已面臨減產甚至供應中斷風險。電子與精密工程等高耗能產業，也因電力成本上升而壓縮利潤；海空運、旅遊、零售、餐飲與交通等產業，則普遍受到燃料與物流費用上漲的影響。

此外，半導體所需氦氣、製造業依賴的鋁材等關鍵物資，也可能因中東航線受阻而出現供應緊縮。同時，地緣政治緊張若外溢至社會層面，新加坡政府亦須面對邊境安全與社群和諧等內部治理挑戰，使這場危機已由經濟層面延伸至整體國家韌性的考驗。

新加坡政府在4月7日國會發出重要的政策訊號：不壓低能源價格或進行配給、但加強定向支援；不改變開放經濟基本邏輯、但設法提高供應韌性。這代表新加坡不會透過價格管制或大規模配給來抑制市場價格，而是接受價格上升的現實，同時將資源集中用於協助最受衝擊的群體與部門。

首先，在治理架構上，新加坡總理黃循財已啟動「國土防禦危機部長級委員會」，由國家安全統籌部長尚穆根主持，並由副總理顏金勇擔任顧問，整合財政、貿工、內政、國防與外交等部門。其下並設有由常任秘書（次長）組成的執行協調機制，統整部會資訊並推動跨機關行動。新加坡將此視為一場需以全政府模式應對的長期風險，而非單純由經濟部門處理的市場波動。

其次，在價格政策上，新加坡政府反覆強調必須保留「價格訊號」。交通部代部長蕭振祥在國會指出，若政府以行政手段壓低燃油或電力價格，供應商會將能源轉向價格較高的市場，進而削弱新加坡本地能源供應的穩定性。更重要的是，高昂且真實的價格訊號，是促使消費者、家庭與企業自主節約能源、提高能效的最有效動力。

在民生與勞工支援方面，新加坡政府宣布在2026年預算案基礎上，追加接近10億新幣援助。對受油價上升打擊最明顯、又須自行負擔燃料成本的活躍平台工作者、私家車司機與計程車司機，自4月底起將發放200新幣現金補助。

對一般家庭而言，新加坡政府則將原訂於2027年發放的500新幣社區消費券提前至2026年6月發放，以加快紓困時點。針對中低收入國人，9月生活費特別補助金再額外增加200新幣，使總額提高至400至600新幣不等。同時，政府也提高水電費回扣，最高可達一般額度的1.5倍，並在4月與7月分批發放，以抵銷部分高電價壓力。其思路非常清楚：不是凍漲價格，而是補助帳單。

在企業支援方面，政府將企業所得稅回扣由40%提高至50%，最低受惠額提高至2,000新幣，上限增至40,000新幣，以協助企業因應現金流壓力。此外，針對公共性的運輸服務，政府將與業者共擔部分成本增幅。對於政府基礎建設採購與承包工程，政府將分攤燃料上漲所造成的部分額外成本，以避免公共工程因外部價格衝擊而延宕。

除了即時紓困，新加坡國會方案另一主軸是提高供應韌性。短期內，政府要求發電公司自全球其他來源積極採購天然氣，以降低對單一供應地的依賴。新加坡也持續深化與澳洲、美國、莫三比克等國的能源合作，並與紐西蘭協調食品與必需品供應安排，力圖在不改變開放經濟結構的前提下，分散外部風險。

中長期方面，新加坡政府進一步強化能源轉型方向，包括將2030年太陽能部署目標由2GWp提高至3GWp，推進與寮國、泰國、馬來西亞的區域電網整合計畫，並加快建立氫能監管框架，同時審慎評估先進核能技術的可能性。能源效率補助金也將擴大至所有產業並延長至2028年，鼓勵企業汰換高耗能設備。