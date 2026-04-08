快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

有他們就安心！四生肖照亮全家 豬帶動氣氛、「這動物」天塌下來有他頂

聽新聞
0:00 / 0:00

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相：燃油缺口短期無解

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲航空（AirAsia）本周稍早表示，為因應燃料價格衝擊，票價已上調多達40%，並提高燃油附加費。路透
亞洲航空（AirAsia）本周稍早表示，為因應燃料價格衝擊，票價已上調多達40%，並提高燃油附加費。路透

美伊停火兩周的消息，讓國際原油期貨價格急跌並摜破每桶100美元價位，不過，實體石油市場仍面臨沉重壓力；國際航空運輸協會（IATA）理事長華許也說，即使伊朗重新開放荷莫茲海峽，但由於中東煉油產能受損，航空燃料與機票價格在一段時間內仍將維持高檔。

路透能源專欄作家羅素指出，即使停火，短期內對實體原油與成品油供應的改善也有限。由於荷莫茲海峽接近關閉數周，供應鏈衝擊已逐步傳導，亞洲實體石油市場正承受壓力，即便海峽完全開放，供應吃緊仍可能持續數月，使煉油廠依然面臨難以取得足夠原油的局面。

供應衝擊的一個明顯例子是沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）已決定將5月裝船銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂價格（OSP）調升至歷史新高，對杜拜／阿曼指標價的每桶溢價達19.50美元，較4月裝船的2.50美元溢價大幅提高17美元，顯示部分亞洲煉油廠急於取得任何可獲得的原油供應。

阿曼原油價格在7日收於每桶119.31美元，杜拜現貨價為123.20美元。若價格維持至5月，亞洲煉油廠購買阿拉伯輕原油的成本將接近每桶150美元。

另外，IATA理事長華許8日在新加坡表示，儘管他預期油價將回落，但航空燃油成本一段時間內仍將維持在較高水準，因「中東煉油產能受破壞，而當地不僅是航空燃油，也是其他精煉產品的全球供應關鍵環節，我認為仍需數月時間才能恢復到所需的供應水準」。

華許說：「如果原油價格下跌16%，你會希望航空燃料也出現類似跌幅，但價格仍會偏高，這意味著機票價格將上漲，這是不可避免的。」他預期短期內仍存在供應短缺風險，其中亞洲最為脆弱，其次是非洲與歐洲。

馬來西亞航空集團與泰國國際航空公司的執行長也認為，即使戰爭停止，油價仍需要非常長的時間才能穩定下來。」

自戰爭爆發以來，全球航空公司面臨燃料成本翻倍以上的壓力，供應短缺風險也迫使部分航空公司減少航班服務。廉航業者亞洲航空（AirAsia）本周稍早表示，為因應燃料價格衝擊，票價已上調多達40%，並提高燃油附加費；在美國，聯合航空已削減約5%運能；紐西蘭航空則進一步減少航班班次，並調漲票價。

華許 原油 羅素

延伸閱讀

伊朗戰爭拖長導致全球經濟衰退風險升高 這兩大國除外

達美與西南航空將調漲行李費 因應燃油價格飆升

油價開盤狂瀉17%！WTI跌破95美元 川普「延後轟炸」換取開通海峽

華航下周四起調高燃油附加費漲幅7%起跳 航空貨運價再掀一波漲勢

相關新聞

別高興太早！「避險基金天王」達里歐：現在距世界大戰僅四步之遙

美國與伊朗同步證實停火兩周，帶動全球股市狂漲、國際油價暴跌，但有「避險基金天王」美譽的橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐提醒，這可能略嫌短視，多數投資人都錯失了長期驅力，現在世界距離第三次世界大戰僅四步之遙。他也推估，美中為台海爆發軍事戰爭的機率介於30%-40%，風險最高的時期是2028年。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

小型而開放的經濟體—新加坡 如何因應當前石油危機？

自2026年2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事打擊以來，中東局勢迅速升高，並由區域軍事衝突外溢為全球能源、航運與供應鏈風險。對於新加坡政府如何因應當前挑戰，駐新加坡代表童振源指出，總體而言，新加坡政府不選擇全面壓低價格，也不改變開放經濟基本邏輯，而是以更有針對性的方式支援受創群體，並透過能源多元化、區域合作與效率提升來補強能源供應韌性。

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相：燃油缺口短期無解

美伊停火兩周的消息，讓國際原油期貨價格急跌並摜破每桶100美元價位，不過，實體石油市場仍面臨沉重壓力；國際航空運輸協會（IATA）理事長華許也說，即使伊朗重新開放荷莫茲海峽，但由於中東煉油產能受損，航空燃料與機票價格在一段時間內仍將維持高檔。

伊朗戰爭拖長導致全球經濟衰退風險升高 這兩大國除外

隨著美國對伊朗動武進入第六周，原物料價格出現前所未有的漲幅，加州生產民生購物塑膠袋的業者陷入困境，宣告無力履行客戶合約；印度因燃料短缺已導致數十家向全球出口鋁製品的工廠關閉；英國農民正因價格飆漲而節省化肥。

中美角力燒向飼料！中國把黃豆當國安問題 發酵飼料加速去美依賴

中國80%的黃豆需求依賴進口，美國為第二大供應國。川普二度就任總統之初，中美貿易緊張升溫，使黃豆迅速成為關鍵談判籌碼，北京也將以本土替代品取代黃豆視為國家安全問題。在美中貿易摩擦與中東戰爭雙重影響下，黃豆價格大幅上漲且波動加劇，進一步推動北京加快以本土替代飼料降低對黃豆的依賴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。