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伊朗戰爭拖長導致全球經濟衰退風險升高 這兩大國除外

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
印度是建築、太陽能板結構、運輸設備和消費品所需金屬製品的世界出口大國，他們所面臨的問題終將導致全球價格上揚。美聯社
印度是建築、太陽能板結構、運輸設備和消費品所需金屬製品的世界出口大國，他們所面臨的問題終將導致全球價格上揚。美聯社

隨著美國對伊朗動武進入第六周，原物料價格出現前所未有的漲幅，加州生產民生購物塑膠袋的業者陷入困境，宣告無力履行客戶合約；印度因燃料短缺已導致數十家向全球出口鋁製品的工廠關閉；英國農民正因價格飆漲而節省化肥。

全球近五分之一的石油供應因伊朗封鎖荷莫茲海峽的航運而中斷，影響所及，正從金融市場蔓延至企業活動，增加全球經濟萎縮甚至衰退的風險。

亞洲和歐洲國家比美國更容易受到波斯灣能源衝擊的影響。不過，隨著通膨壓力升高，美國也將無可避免出現消費倒退，高盛（Goldman Sachs）已將美國經濟衰退的風險上修至高達 30%。

花旗（Citi）全球首席經濟學家、前美國財政部官員席茲（Nathan Sheets）警告，若油價升至每桶 110 或 120 美元以上，全球經濟風險將會加劇。路透對 13 名分析師的調查預測，若目前的供應中斷持續下去，今年內油價將落在每桶 100 至 190 美元之間。

根據科威特和卡達國營油氣公司的說法，波灣地區的煉油廠、港口和儲油設施在攻擊中嚴重受損，這表示即使戰事結束，能源供應可能也需要幾個月才能恢復到先前的水準，這代表高油價將維持一段時間。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃周一告訴路透，即使衝突迅速解決，IMF 仍計劃下修全球經濟成長預測，並調升通膨展望。

經濟衝擊程度有別

無論情況如何，影響都不會平均分布。

在依賴能源進口的英國，經濟合作暨發展組織（OECD）將英國今年經濟成長預測從先前的 1.2% 下修至 0.7%，在所有主要經濟體中下修幅度最大。

在亞洲部分地區，這波衝擊影響深遠。印度鋁擠型製造商協會主席查普拉（Jitendra Chopra）說，在印度的古吉拉特邦，許多鋁擠型工廠「在戰爭開始四到五天後，就因缺乏燃料而停工」。

印度是建築、太陽能板結構、運輸設備和消費品所需金屬產品的世界出口大國，他們所面臨的問題終將導致全球價格上揚。

中美兩國處境較佳

相較之下，全球兩大經濟體或許有望表現得相對良好。中國對波灣石油的依賴度較低且高度電氣化，看來比其他國家更有能力度過全球衝擊。美國是能源淨出口國，也較不可能面臨供應限制。

至於成本上升對美國的影響有如雙面刃，一面傷害了消費者，另一面卻能提振國內能源業者，並可能增加能源業員工的薪資並創造就業機會。

到目前為止，美國消費者支出仍保持韌性。美國銀行（Bank of America）近日的信用卡與簽帳卡數據顯示，截至 3 月 21 日當周，卡片使用量較去年同期成長 4.4%。若扣除汽油增長，漲幅則縮減至 3.6%，且低收入家庭的支出更集中於支應上漲的燃料成本。

Pantheon Macroeconomics 美國首席經濟師湯姆斯（Sam Tombs）發布報告說：「考慮到家庭現金流面臨的緊縮，如果未來幾個月選擇性服務支出仍能保持穩健，那才令人驚訝。」

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