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石油供給不安 日相高市有把握確保跨年後供應

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本首相高市早苗昨天針對中東局勢惡化引發的石油供應不安表示，「已有把握能確保跨年後的供應」。她說，正在推動避開荷莫茲海峽取得中東原油，以及採購美國原油作為替代。

共同社報導，高市昨天在首相官邸告訴媒體，關於控制能源需求的政策，「將不排除所有可能性，靈機應變」。

根據日本政府經濟產業省（簡稱經產省）發布的資訊，採購原油方面，日本4月預計採購相當於去年實際採購量的2成以上，5月則預計採購相當於去年過半的量。

高市也說明，5月向美國採購的原油會增加到約為去年的4倍，「原油、石油產品，日本全體所須的量已經被確保」。

她也說，「日本保有約8個月份的石油儲備，一邊控制釋出石油儲備的量，已經有把握能確保跨年後的石油供應」。

在高市向媒體說明上述事情之前，經濟產業大臣赤澤亮正昨天表示，從中東地區出發的油輪已在沒通過荷莫茲海峽的情況下，於本月5日抵達日本。

赤澤表示，漁業、農業等產業已經出現燃料短缺的案例，將盡快妥善因應。

經濟產業省指出，預計在5月正式開始避開荷莫茲海峽採購中東原油。預想從沙烏地阿拉伯西側的紅海，以及阿拉伯聯合大公國東部的路線取得。

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