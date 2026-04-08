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馬斯克下重手 正式請求法院撤除OpenAI奧特曼的CEO職位

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克（右）請求法院將奧特曼（左）的OpenAI執行長職位移除。此圖為合成示意圖。路透
馬斯克（右）請求法院將奧特曼（左）的OpenAI執行長職位移除。此圖為合成示意圖。路透

馬斯克正尋求將ChatGPT開發商OpenAI的執行長兼董事會成員奧特曼從這家AI新創公司的職務中移除，這是馬斯克針對OpenAI轉為營利公司所發動的法律挑戰行動一環。

馬斯克在周二的法院文件中表示，他提起訴訟的目標是「撤銷OpenAI的營利化轉型與組織調整」，這涉及將奧特曼與總裁兼共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）從領導職位上移除。他同時尋求法院命令，將該公司的地位恢復為非營利研究組織。

這位全球首富還在文件中表示，他希望在本月稍晚與奧特曼和OpenAI在陪審團審判中對簿公堂時，如果獲得任何損害賠償，能夠直接撥給OpenAI的慈善部門。

他在文件中表示：「馬斯克打算尋求的救濟措施，完全與他提起此訴訟的目的相關：防止一個公共慈善組織——他共同創立並在初期階段提供主要支持的組織——被私人營利利益所取代。」

馬斯克目前正對OpenAI與微軟公司提起訴訟，他主張，OpenAI在獲得微軟數十億美元資助並規劃調整組織時，已偏離其創立使命。此前，馬斯克曾表示，他計劃向OpenAI與微軟索賠高達1,340億美元。

OpenAI在周二的一則社群媒體貼文中表示，馬斯克的訴訟「不外乎是一場出於自我、嫉妒和希望拖延競爭對手的騷擾行動」。

在上述法院文件提出的前一天，OpenAI首席策略長Jason Kwon呼籲加州與德拉瓦州的檢察長，調查馬斯克是否在阻止公司重組的過程中存在「不當及反競爭行為」。

馬斯克於2015年與奧特曼及其他人共同創立OpenAI，但近年來，這些前商業夥伴已成為激烈對手。馬斯克於 2018年離開OpenAI董事會，並於2023年共同創立人工智慧公司xAI，成為OpenAI的主要競爭對手之一。

去年2月，OpenAI拒絕馬斯克不請自來的收購提案，該提案出價以974億美元收購當時仍是非營利組織的OpenAI。數月後，該公司完成營利重組計畫，為籌措更多資金與可能上市鋪路。

微軟 馬斯克 奧特曼 OpenAI

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