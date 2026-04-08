達美與西南航空將調漲行李費 因應燃油價格飆升

達美航空（Delta Air Lines）與西南航空（Southwest Airlines）將調漲託運行李費用，以抵銷因中東緊張局勢升溫、引發航空燃油價格飆升所帶來的成本壓力。

全球航空業正面臨燃油價格上升的挑戰。在中東緊張局勢干擾重要石油運輸通道──荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）之後，營運成本上升並壓縮利潤空間。

根據國際航空運輸協會（IATA）資料，在伊朗戰事爆發前的2月，航空燃油平均價格約為每桶85至90美元，但目前全球已飆升至約每桶209美元。

路透社報導，達美航空與西南航空表示，新訂位的第1件與第2件託運行李費將各增加10美元，使第1件行李費用調漲至45美元，第2件則調漲至55美元。

達美航空計劃將此費用調整應用於美國國內線及部分短程國際航線，並表示第3件託運行李的費用將調漲50美元，達到200美元。達美表示，調漲將適用於8日或之後的訂位；西南航空的變更則將於9日或之後的訂位生效。

此次調漲是達美航空兩年來首次調升國內線行李費，緊隨其競爭對手聯合航空（United Airlines）與捷藍航空公司（JetBlue Airways）的類似舉措。

與部分對手不同的是，達美航空擁有一項緩衝優勢：其在賓州擁有一家子公司所有的煉油廠。

該煉油廠每日產能約19萬桶，供應達美近3/4的燃料需求，儘管該廠仍難免受到原油價格波動的影響。

與航空公司飛行常客計畫、高級票價及聯名信用卡掛鉤的託運行李優惠將維持不變。達美航空表示，長程國際航線的行李費用不會有任何變動。