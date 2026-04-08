快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

有他們就安心！四生肖照亮全家 豬帶動氣氛、「這動物」天塌下來有他頂

聽新聞
0:00 / 0:00

達美與西南航空將調漲行李費 因應燃油價格飆升

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

達美航空（Delta Air Lines）與西南航空（Southwest Airlines）將調漲託運行李費用，以抵銷因中東緊張局勢升溫、引發航空燃油價格飆升所帶來的成本壓力。

全球航空業正面臨燃油價格上升的挑戰。在中東緊張局勢干擾重要石油運輸通道──荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）之後，營運成本上升並壓縮利潤空間。

根據國際航空運輸協會（IATA）資料，在伊朗戰事爆發前的2月，航空燃油平均價格約為每桶85至90美元，但目前全球已飆升至約每桶209美元。

路透社報導，達美航空與西南航空表示，新訂位的第1件與第2件託運行李費將各增加10美元，使第1件行李費用調漲至45美元，第2件則調漲至55美元。

達美航空計劃將此費用調整應用於美國國內線及部分短程國際航線，並表示第3件託運行李的費用將調漲50美元，達到200美元。達美表示，調漲將適用於8日或之後的訂位；西南航空的變更則將於9日或之後的訂位生效。

此次調漲是達美航空兩年來首次調升國內線行李費，緊隨其競爭對手聯合航空（United Airlines）與捷藍航空公司（JetBlue Airways）的類似舉措。

與部分對手不同的是，達美航空擁有一項緩衝優勢：其在賓州擁有一家子公司所有的煉油廠。

該煉油廠每日產能約19萬桶，供應達美近3/4的燃料需求，儘管該廠仍難免受到原油價格波動的影響。

與航空公司飛行常客計畫、高級票價及聯名信用卡掛鉤的託運行李優惠將維持不變。達美航空表示，長程國際航線的行李費用不會有任何變動。

美國 油價 荷莫茲海峽 達美航空

延伸閱讀

華航下周四起調高燃油附加費漲幅7%起跳 航空貨運價再掀一波漲勢

國際高油價 韓航空業盼縮短燃油附加費反映時間

國內線票價調漲暫緩 交通部：協調航空公司吸收、中油凍漲

國籍航空4月7日起 漲燃油附加費

相關新聞

別高興太早！「避險基金天王」達里歐：現在距世界大戰僅四步之遙

美國與伊朗同步證實停火兩周，帶動全球股市狂漲、國際油價暴跌，但有「避險基金天王」美譽的橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐提醒，這可能略嫌短視，多數投資人都錯失了長期驅力，現在世界距離第三次世界大戰僅四步之遙。他也推估，美中為台海爆發軍事戰爭的機率介於30%-40%，風險最高的時期是2028年。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

小型而開放的經濟體—新加坡 如何因應當前石油危機？

自2026年2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事打擊以來，中東局勢迅速升高，並由區域軍事衝突外溢為全球能源、航運與供應鏈風險。對於新加坡政府如何因應當前挑戰，駐新加坡代表童振源指出，總體而言，新加坡政府不選擇全面壓低價格，也不改變開放經濟基本邏輯，而是以更有針對性的方式支援受創群體，並透過能源多元化、區域合作與效率提升來補強能源供應韌性。

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相：燃油缺口短期無解

美伊停火兩周的消息，讓國際原油期貨價格急跌並摜破每桶100美元價位，不過，實體石油市場仍面臨沉重壓力；國際航空運輸協會（IATA）理事長華許也說，即使伊朗重新開放荷莫茲海峽，但由於中東煉油產能受損，航空燃料與機票價格在一段時間內仍將維持高檔。

伊朗戰爭拖長導致全球經濟衰退風險升高 這兩大國除外

隨著美國對伊朗動武進入第六周，原物料價格出現前所未有的漲幅，加州生產民生購物塑膠袋的業者陷入困境，宣告無力履行客戶合約；印度因燃料短缺已導致數十家向全球出口鋁製品的工廠關閉；英國農民正因價格飆漲而節省化肥。

中美角力燒向飼料！中國把黃豆當國安問題 發酵飼料加速去美依賴

中國80%的黃豆需求依賴進口，美國為第二大供應國。川普二度就任總統之初，中美貿易緊張升溫，使黃豆迅速成為關鍵談判籌碼，北京也將以本土替代品取代黃豆視為國家安全問題。在美中貿易摩擦與中東戰爭雙重影響下，黃豆價格大幅上漲且波動加劇，進一步推動北京加快以本土替代飼料降低對黃豆的依賴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。