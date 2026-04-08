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Gemini導入一鍵式介面 升級心理健康支援

中央社／ 台北8日電

Google在台灣營運邁入20週年，接下來將聚焦人工智慧（AI）醫療健康。今天Google宣布升級AI助理Gemini的心理健康支援與未成年防護機制，包含在Gemini內推出一鍵式介面，讓使用者在關鍵時刻能更方便連結到危機熱線資源。

Google旗下慈善組織Google.org也宣布將於未來3年內投入3000萬美元（約新台幣9.5億元）的資金，支援全球各地的諮詢熱線。這筆資金將協助這些機構有效擴充量能，為處於危機中的人們提供即時且安全的支援。

Google今天在官方部落格發文表示，心理健康是當今公共衛生重大的挑戰，影響全球超過10億人。多年來，Google一直致力在最需要的時刻，協助人們找到高品質資訊以及危機上的支援。

Google正在更新Gemini，為需要協助的使用者簡化尋求支援的流程。當對話內容顯示使用者可能需要心理健康相關資訊時，Gemini會主動顯示一個經過重新設計、並與臨床專家共同開發的「你可以尋求協助」模組，藉此提供更有效、更即時的照護資源連結。

當Gemini偵測到對話中可能涉及自殺或自殘等潛在危機時，將導入全新且簡化的「一鍵式」介面，讓使用者能立即連結至危機熱線資源。使用者可以選擇透過文字對話、撥打電話、傳送簡訊或造訪危機熱線網站尋求協助。

針對未成年人，Google也設有專門的保護機制，確保他們在使用Gemini時能獲得最有幫助的回應，並避免接觸有害主題。例如，「人設保護機制」目的是防止Gemini表現得像是一個人類伴侶，其中包含防止模型自稱為人類或聲稱擁有屬人特徵的安全防護網。

人工智慧 Google 健康 Gemini

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AI 不是專業心理治療 Google 針對未成年人設三大 AI 保護機制

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