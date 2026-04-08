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共同創辦人涉案遭訴 美超微電腦啟動獨立調查

中央社／ 聖荷西7日綜合外電報導

美國伺服器大廠美超微電腦（Super Micro）今天表示，在公司3名相關人士因違反出口管制而遭起訴後，公司已對此事展開獨立調查。

總部設於加州聖荷西（San Jose）的美超微表示，公司同時也對全球貿易合規計畫啟動內部審查。

美國司法部上月起訴美超微共同創辦人廖益賢（Yih-Shyan Liaw）、銷售經理張瑞滄（Ruei-TsangChang）及承包商孫廷偉（Ting-Wei Sun），指控他們策劃一項計畫，將美國製的伺服器經由台灣轉運至東南亞

這些產品據稱在東南亞被重新包裝成無標記的紙箱，並走私進入中國。

美超微電腦在本案中並未被列為被告，但在得知指控後，已將廖益賢和張瑞滄停職，並解除與孫廷偉的合約。

廖益賢在遭起訴後，已於3月辭去公司董事職務。

司法部表示，這3人據稱轉移了至少價值25億美元的美國人工智慧（AI）技術，其中包括去年4月至5月中旬期間運送、價值超過5億美元的貨物。

路透社上月引述採購數據報導，過去1年有4 所中國大學，包括兩所與中國人民解放軍有關的大學，購買了配備受限制AI晶片的美超微伺服器。

路透社自2024年以來的報導也顯示，中國的大學和研究機構先前曾透過美超微及其他製造商生產的伺服器，購得受限制的晶片。

美超微表示，此次調查由兩名獨立董事領導。調查結果將向董事會其餘的獨立董事報告。

這些董事已聘請知名律師事務所Munger, Tolles &Olson主導調查。顧問公司AlixPartners則受聘提供鑑識會計方面的專業支援。

美國 東南亞 美超微

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