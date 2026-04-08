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美伊停火亞股慶賀！韓股又漲到熔斷盤中狂飆6% 日股噴漲逾2,500點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
隨著美國與伊朗同意停火兩周，美股期指等金融市場大漲，亞股開盤後也跟著狂歡，日、韓股市分別大漲超過4%與6%。美聯社
隨著美國與伊朗同意停火兩周，美股期指等金融市場大漲，亞股開盤後也跟著狂歡，日、韓股市分別大漲超過4%與6%。美聯社

隨著美國與伊朗同意停火兩周，美股期指等金融市場大漲，亞股開盤後也跟著狂歡，日、韓股市分別大漲超過4%與6%；金價也大漲超過3%，美債價格也上漲，比特幣價格彈升至三周高點。

日股日經指數盤中大漲4.8%，上漲2,563點，至55,992.90點。

南韓Kospi指數盤中狂飆逾6%至5,837.92點。由於Kospi 200期貨上漲超過6%，觸發韓國交易所啟動所謂的

Sidecar「熔斷機制」（程式交易暫停機制），KOSPI市場的程式交易買單效力自上午9:06起暫停5分鐘。

由於KOSDAQ 150期貨上漲6%，KOSDAQ市場的程式交易買盤Sidecar機制也於上午9:13啟動。

三井住友DS資產管理首席市場策略師市川雅浩（音譯）表示，川普將重新開放荷莫茲海峽列為停火條件「令人意外」。他指出：「雖然停止攻擊僅為期兩周，但顯然會提振投資人信心。」

大和資產管理策略師表示，即使期限只有兩週，也提高了市場對期間內可能出現具體進展的期待。他認為，市場可能重新關注景氣循環類股、人工智慧及非鐵金屬等類股，這些類股在伊朗衝突爆發後曾遭到拋售。

現貨金價盤中一度上漲3.1%，突破每英兩4,850美元，延續前一交易日1.2%的漲幅。

隨著國際油價暴跌並跌破每桶100美元，短天期公債帶動美國公債上漲。此前美國與伊朗達成暫時停火協議，重挫油價，並激發市場對聯準會可能恢復降息的預期。

今天亞洲交易時段，2年期公債殖利率下跌6個基點至3.73%，10年期殖利率則下跌3個基點至4.26%。

比特幣飆升至三周高點，一度上漲多達4.9%，達72,738 美元，為自3月18日以來的最高。以太幣一度大漲7.4%，達2,273美元。

美國 聯準會 金價 韓股 日股

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